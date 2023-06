Von einem versuchten Betrug mit dem Namen eines Pornostars

„ Ich klickte auf den Link in der E-Mail. ” — Matteo Tomada

[email protected]

Der Sommer hat begonnen und viele fahren in den Urlaub. Besonders beliebte Ziele sind südliche Länder mit Strand und Meer. Ich zum Beispiel fahre heuer nach Mallorca. Vor einem Monat habe ich über ein Buchungsportal dort ein Hotel gebucht.Kürzlich hat mir Mia, die Hotelmanagerin, auf Whatsapp geschrieben. Dunkle Haare, weißes Hemd, mit einem Klemmbrett in der Hand: Auf dem Profilbild sah Mia sehr kompetent und gut aus. Sie hat mir auf Englisch geschrieben, sich für die Buchung bedankt, gesagt, Sie stehe für Fragen zur Verfügung und gefragt, ob ich einen Parkplatz brauche. Ich habe freundlich abgelehnt.Kurz danach schickte sie mir eine längere Nachricht, in der sie mir erklärte, dass das Buchungsportal meine Kreditkarte nicht erkannt hatte und ich sie bitte verifizieren soll. Dazu reiche es, wenn ich einen Link anklicke, den ich nur kurz zuvor per E-Mail bekommen hatte, erklärte Mia.Die E-Mail schien vertrauenswürdig und trug das Logo des Buchungsportals. Ich klickte auf den Link und wurde auf die Buchungsseite meines Hotels umgeleitet. Dort sollte ich meine Kreditkartendaten eingeben. Das machte mich stutzig.Sofort schrieb mir die Managerin eine weitere Nachricht, in der stand, dass ich 12 Stunden Zeit hätte, meine Kreditkarte zu verifizieren, ansonsten werde meine Buchung storniert. Ich war kurz überfordert.Mias Nummer begann mit +44, der Vorwahl Großbritanniens und nicht Spaniens. „Aber es kann ja durchaus sein, dass sie das Hotel auf Mallorca von dort verwaltet oder einfach nur eine englische Sim-Karte hat, da sie günstiger ist“, redete ich mir ein. So ganz glauben wollte ich es aber nicht. Also googelte ich nach ihrem Namen. Mia Evans hieß sie laut Whatsapp.Was Google ausspuckte, sollte ich hier besser nicht erwähnen. Nur so viel, die Suchergebnisse waren nicht jugendfrei. Aber was kann eine Hotelmanagerin dafür, wenn sie denselben Namen hat wie ein Pornostar, redete ich mir ein. Sie tat mir irgendwie leid.Kurz danach bekam ich eine weitere Nachricht. Ich solle ihr sofort Bescheid geben, wenn meine Kreditkarte verifiziert wurde. Auf jede Nachricht, die sie mir schickte, antwortete ich mit „Danke“ und „werde ich machen“.Was sollte ich jetzt tun? Es war immerhin möglich und von mir aus sehr wahrscheinlich, dass Mia wirklich die Hotelmanagerin ist. Woher sonst sollte sie meine E-Mail-Adresse und Nummer haben und mit dem Hotelnamen E-Mails an mich schicken?Ich beschloss, in die Offensive zu gehen. Angriff ist ja angeblich die beste Verteidigung. Ich schrieb ihr und fragte sie, ob sie denn wisse, ob im Zimmer ein Kühlschrank sei und ob sie wisse, wie viel Bier dort Platz habe. Zugegeben, von einem Angriff kann hier nicht wirklich die Rede sein, aber mir fiel in dem Moment nichts Besseres ein.Ihre Antwort war sachlich: Sie kenne sich mit Details nicht aus. Wollte aber wissen, wie weit ich mit der Verifizierung meiner Kreditkarte war. Ich ließ nicht locker und fragte sie, ob sie einen Lieferservice auf der Insel kenne, der meinen Kühlschrank von zu Hause in das Hotel bringen könnte. Es dauerte erstaunlich lange, bis sie antwortete. Ich hatte das Gefühl, sie verliere langsam die Fassung. In der nächsten Nachricht sagte sie mir, ich solle das bitte mit Mia, der Seniormanagerin des Hotels ausmachen. Ihr gehe es nur um die Verifizierung meiner Karte.Hatte Sie sich verraten? Ich fragte, ob nicht sie Mia, die Hotelmanagerin sei. Sie antwortete kurz, dass sie Mia Evans sei und die Hotelmanagerin Mia Wilson. Von da an habe ich nichts mehr von ihr gehört. Die 12-Stunden-Frist war da schon lange abgelaufen.Ende gut, alles gut? Ich werde irgendwie den Zweifel nicht los, dass Mia Evans doch die Managerin meines Hotels ist und dass sie mein Zimmer jetzt storniert hat, weil ich nicht gezahlt habe oder ihr blöde Fragen gestellt habe. Wie soll ich denn wissen, ob es wirklich eine Betrügerin ist? Ich werde das wohl erst am Tag der Anreise erfahren. Wenn es blöd läuft, stehe ich ohne Zimmer da.Besorgt bin ich trotzdem nicht: Wenn es schlecht läuft, schlafe ich einfach auf dem Strand. Ich glaube, deswegen sind südliche Länder so beliebte Urlaubsziele: Wenn alles schiefläuft, kann man einfach am Strand übernachten, ohne zu erfrieren. Glauben Sie mir: Wenn ich ein Hotel in Norwegen gebucht hätte, hätte ich Mia sofort meine Kreditkarten-Daten gegeben.