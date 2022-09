Von Kates königlichem Schmuck bis zu Meghans Kleid mit Umhang

Prinzessin Kate. - Foto: © ANSA / TOLGA AKMEN

In Trauer vereint und doch getrennt, wie es das Protokoll vorschreibt, unterschieden sich die beiden Royals in ihren Looks - Kates Kleid war sehr formell, Meghans Schnitt ausgesprochen originell - obwohl jede auf ihre Weise der verstorbenen Königin Tribut zollte.Kate (40), die jetzt, wie einst Williams Mutter Diana, den Titel Prinzessin von Wales trägt, trug ein langärmeliges Mantelkleid, einen Hut mit Schleiernetz über ihrem Gesicht sowie Perlenohrringe. Dazu hatte sie eine 3-reihige japanische Perlenhalskette der gestorbenen Königin Elizabeth II. angelegt, die sie nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA auch schon 2021 zur Beerdigung von deren Mann, Prinz Philip, trug. Catherine vervollständigte ihren Look mit einem Paar Perlenanhänger aus Bahrain, die ebenfalls zur königlichen Kollektion der Königin gehören und in der Vergangenheit von Lady Diana getragen wurden.Das Kleid ist wahrscheinlich ein Modell von Alexander McQueen.Herzogin Meghan (41) trug ein Kleid mit Cape, darunter nackte Arme, sowie einen ausladenden Hut. Auch Meghan trug Perlenohrringe, und sie betont diese, indem sie keinen anderen Schmuck zu ihrem makellos eleganten Outfit trägt. Die Ohrringe sind ein Geschenk der Königin; die Frau von Prinz Harry erhielt sie als Geschenk auf ihrer ersten gemeinsamen Reise mit dem Herrscher an Bord des Royal Train im Juni 2018.Das Kleid hingegen ist ein Modell von Stella McCartney, mit einem Umhang, mittellang und kombiniert mit einer breitkrempigen Haube, die auf ihrem zum Dutt gesteckten Haar ruht.