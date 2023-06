Die Frauen im Leben von Silvio Berlusconi – Von Ruby bis Noemi

Carla Dall Oglio

Veronica Lario

Veronica Lario mit Silvio Berlusconi im Jahr 2004. - Foto: © APA/afp / VINCENZO PINTO

Noemi Letizia

Noemi Letizia hatte eine undurchsichtigen Affäre mit dem Ex-Premier. - Foto: © ANSA / ansa

Ruby Rubacuori

Karima el-Mahroug ist heute 30 Jahre alt. - Foto: © ANSA / Mourad Balti Touati / Z13

Ilda Bocassini

Ilda Bocassini ermittelte jahrelang gegen Berlusconi. - Foto: © ANSA / ansa

Francesca Pascale

Francesca Pascale war 10 Jahre mit Berlusconi zusammen. - Foto: © APA (AFP) / CARLO HERMANN

Marta Fascina

Marta Fascina feierte eine „symbolische Hochzeit“ mit Berlusconi. - Foto: © ANSA / ansa

Carla Dall Oglio (83) heiratete als 24-Jährige den um 4 Jahren älteren Berlusconi. Nach der Hochzeit kamen die beiden ältesten Kinder des Medienmagnaten zur Welt, die 1966 geborene Marina und Pier Silvio (54). Die Ehe ging 1980 in die Brüche als Berlusconi eine Beziehung mit der Schauspielerin Veronica Lario einging, die er 1990 heiratete. Lario brachte 3 Kinder, Barbara, Eleonora und Luigi zur Welt. Marina und Piersilvio führen das Medienimperium des Vaters.20 Jahre lang war sie die stille Ehefrau an der Seite des schillernden Regierungschefs und Medientycoons. Seit Berlusconis Einstieg in die Politik 1994 hatten sie die Italiener nur selten in ihrer Rolle als First Lady in der Öffentlichkeit erlebt. Doch im Jahr 2009 platzte der heute 66-jährigen Ex-Schauspielerin der Kragen. Sie kündigte die Scheidung an. „Ich kann nicht bei einem Mann bleiben, der mit Minderjährigen verkehrt“, sagte Lario. Der Streit um die Alimente zog sich jahrelang hin.Sie nannte Berlusconi liebevoll „Papi“ und hatte von Berlusconi zur Volljährigkeit im Jahr 2009 ein mit Diamanten besetztes Goldcollier erhalten. Nach der undurchsichtigen Affäre mit der 18-jährigen Neapolitanerin ging 2009 die Ehe des damaligen Premiers mit Veronica Lario in die Brüche. Berlusconi musste öffentlich schwören, dass er keine Beziehung zu minderjährigen Mädchen pflege.Berlusconis Treffen mit der 2010 noch minderjährigen Marokkanerin „Ruby Rubacuori“ standen im Mittelpunkt eines langjährigen Prozesses wegen Amtsmissbrauchs und Sex mit einer Minderjährigen, der letztinstanzlich mit einem Freispruch zu Ende ging. Die heute 30-Jährige, die bürgerlich Karima el-Mahroug heißt, soll schon mit 17 Jahren zum angeblichen Harem Berlusconis gezählt haben. „Ruby Rubacuori“ wurde 2010 wegen Diebstahls festgenommen. Berlusconi soll sie höchstpersönlich vor dem Gefängnis gerettet haben, indem er der Polizei per Telefon berichtete, sie sei eine Verwandte des damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Für ihr Schweigen soll sie vom damaligen Premierminister hohe Beträge erhalten haben.Die Mailänder Oberstaatsanwältin leitete das Team von Ermittlern, die heikle Untersuchungen gegen den Ex-Premier führten. Jahrelang ermittelte die inzwischen pensionierte rothaarige Staatsanwältin gegen den Premier und war somit zur Erzfeindin des Medienmoguls avanciert. Die „rote Ilda“, wie italienische Medien Boccassini nennen, zählte zu den prominentesten Staatsanwälten Italiens. Die kleine Frau mit den wildgelockten Haaren war lange ein rotes Tuch für Berlusconi. Der Ex-Premier warf ihr vor, eine Marionette der Linken zu sein, die mit Hilfe politisch beeinflusster Richter seine Regierung stürzen wollte.Nach dem Ruby-Skandal ging Berlusconi eine Partnerschaft mit der Neapolitanerin Francesca Pascale ein. Die Beziehung hielt 10 Jahre lang. Der viermalige Premier und die heute 37-jährige Blondine trennten sich 2020. Sie einigten sich auf einen Jahresunterhalt von einer Million Euro, wie italienische Medien berichteten. Pascale durfte weiterhin in dem Luxusanwesen Villa Maria mit 40.000 Quadratmeter Park in Casatenovo bei Mailand leben, das von Berlusconi für die Partnerin eingerichtet und von ihr inzwischen verkauft wurde. 2022 heiratete Pascale die bekannte römische Popsängerin Paola Turci. Sie ist inzwischen eine Aktivistin für die Rechte von Homosexuellen.Die 33-jährige Süditalienerin und Parlamentarierin der Berlusconi-Partei Forza Italia war die letzte Frau an Berlusconis Seite. Im März 2022 hatte Berlusconi eine „symbolische Hochzeit“ mit Fascina gefeiert. Dabei handelte es sich um ein Fest mit Familienangehörigen und Freunden des Paares, das so seine Beziehung besiegeln wollte, ohne offiziell die Ehe einzugehen. Hintergrund war der Widerstand von Berlusconis 5 Kindern gegen eine neue Ehe des Großunternehmers. Fascina hat zuletzt eine wichtige Position in der Forza Italia eingenommen, die in der Regierungskoalition um Premierministerin Giorgia Meloni vertreten ist.