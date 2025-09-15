<BR \/><BR \/> In den frühen 1930er-Jahren fasst Igor Strawinsky seinen Soundtrack für das Ballett „Pulcinella“ in der „Suite Italienne“ für Violoncello und Streicher zusammen – und feiert mit einer neoklassischen Musik den Witz und die Fröhlichkeit der Commedia dell’arte. <h3>„Unvergleichliche Musikerin“ mit Opus Klassik Award ausgezeichnet <\/h3> Anastasia Kobekina wurde von der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ als „unvergleichliche Musikerin“ beschrieben. Sie ist Preisträgerin des Leonard-Bernstein-Awards 2024, der beim Schleswig-Holstein Musik Festival verliehen wird. <BR \/><BR \/>Im Mai 2023 unterzeichnete sie einen Exklusivvertrag mit Sony Classical. Ihr international gefeiertes Debütalbum „Venice“ erschien im Februar 2024. Im Oktober 2024 wurde Anastasia Kobekina in Deutschland mit dem Opus Klassik Award ausgezeichnet. <BR \/><h3>\r\n„Il Pomo d'Oro“: Ensemble von herausragender Qualität <\/h3>„Il Pomo d’Oro“ wurde 2012 gegründet und etablierte sich schnell als Ensemble von herausragender Qualität im Bereich der historischen Aufführungspraxis. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210179_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Name des Orchesters bezieht sich auf den Titel einer Oper von Antonio Cesti, die 1666 in Wien anlässlich der Hochzeit von Kaiser Leopold I. von Österreich und Margarita Teresa von Spanien komponiert wurde. <BR \/><BR \/>Die Oper war der letzte Teil eines kaiserlichen Fests von unglaublicher multimedialer Pracht, die mit einem Feuerwerk aus 73.000 Raketen und einem Pferdeballett mit 300 Pferden begann. Mit seinen 24 Bühnenbildern und atemberaubenden Spezialeffekten wie einstürzenden Türmen, fliegenden Göttern und sinkenden Schiffen war „il Pomo d’Oro“ wahrscheinlich eine der aufwendigsten, eindrucksvollsten und teuersten höfischen Opernproduktionen im 17. Jahrhundert.