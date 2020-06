Vor 50 Jahren: Günther Messner stürzt am Nanga Parbat in den Tod

Der ORF2-Beitrag der Sendung „Mittag in Österreich“ erinnert an die dramatischen Ereignisse am 9.-höchsten Achttausender der Welt Nanga Parbat vor 50 Jahren und zeigt, wie sich das Leben Reinhold Messners nach dem Tod des Bruders entwickelt hat.Die dramatische Himalajaexpedition der Bergsteiger-Brüder Reinhold und Günther Messner wurde im Jahre 2010 vom deutschen Regisseur Joseph Vilsmaier auf Leinwand gebracht.

