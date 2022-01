Vor Miro und Poldi war Ezi

Er schoss Tore wie am Fließband. Erst für Polens Nationalmannschaft – auch gegen Deutschland –, später für Deutschland. Zugleich spiegelt sich in Ernst Willimowskis außergewöhnlicher Fußballerkarriere so manche Absurdität des Daseins Angehöriger nationaler Minderheiten wider. + Von Hatto Schmidt