Vorsicht Minenfeld! Wie spricht man in neuer Beziehung über Verflossene?

Wenn Beziehungen auseinandergehen, bleiben oft Wut, Enttäuschung oder Trauer. Gefühle, die einige Menschen am liebsten mit der ganzen Welt besprechen würden. Mit engen Freunden und der Familie sollte man das auch. Tritt aber ein neuer Mensch ins Leben, können Geschichten über den oder die Ex irritieren. Paartherapeuten warnen vor einer Falle, in die viele tappen. + Von Suria Reiche