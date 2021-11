Wachablöse bei der britischen Königsfamilie

Schon seit einigen Jahren übernimmt Thronfolger Prinz Charles immer mehr offizielle Pflichten. Doch auch seine Frau Camilla mischt zunehmend mit.Seit dem Tod von Prinz Philip im April, 73 Jahre als Ehemann an der Seite der Queen, ist Camilla häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen. Vergangene Woche begleitete sie Charles zum UNO-Klimagipfel im schottischen Glasgow. Im Oktober unterstützten sie und Charles die Queen bei der offiziellen Eröffnung des schottischen Parlaments in Edinburgh und des walisischen Parlaments in Cardiff.Camilla war auch zugegen, als die Monarchin ihren ersten offiziellen Auftritt seit dem Tod ihres Mannes absolvierte – die Eröffnung des britischen Parlaments im Mai. Bald brechen Charles und Camilla zu ihrer ersten Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie auf – nach Ägypten, Gastgeber des Klimagipfels 2022, und Jordanien.Als sich das Leben wegen der Pandemie zunehmend ins Internet verlagerte, absolvierte Camilla auch immer mehr Online-Auftritte. So gewann sie Fans dazu, wenngleich manche Briten ihr bis heute nicht verziehen haben, welche Rolle sie beim Scheitern der Ehe von Charles und seiner ersten Frau Diana spielte.Die meisten Briten haben die einstige Hassfigur Camilla, die von Diana als „der Rottweiler“ verhöhnt wurde, aber inzwischen akzeptiert. Viele Menschen seien mittlerweile mit ihr„vertraut“ und hätten sie besser kennengelernt, sagt Joe Little, leitender Redakteur beim „Majesty Magazine“.Die 74-jährige Herzogin von Cornwall ist seit 2005 mit Charles verheiratet. Sie soll offiziellen Angaben zufolge „Prinzessin-Gemahlin“ werden, wenn Charles König wird. Dessen ältester Sohn Prinz William steigt dann zum Thronfolger auf.Schon jetzt gehören William und dessen Frau Kate neben Charles und Camilla zu den wichtigsten Stützen der Queen. Beide Paare treten auch immer öfter zusammen bei Veranstaltungen auf – von der Weltpremiere des neuesten James-Bond-Films bis hin zum Klimagipfel in Glasgow.

apa/afp