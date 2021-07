Wahl-Pfälzer Harald Glööckler vermisst die „wilde Energie“ von Berlin

„Nein. Ich denke, es müsste eine Mischung sein zwischen Stadt- und Landleben“, sagte der Künstler.Er wolle künftig aber wieder öfter an der Spree sein. „In der Pfalz vermisse ich etwas das pulsierende Leben und die wilde Energie der Stadt.“Er freue sich, in der Metropole Freunde und Bekannte und auch bisher unbekannte Gesichter zu sehen.„Ich denke, ich kann trotz meines Umzugs immer noch sagen: Ich bin ein Berliner.“Glööckler wurde in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebt seit 2015 in Kirchheim. Die Pfalz habe ihn geerdet, sagte er.

apa