Das ist doch nur Placebo! Ich wette, auch Sie haben diesen Satz schon einmal gehört oder vielleicht sogar selbst in den Mund genommen. Ebenfalls wage ich zu behaupten, dass er an einen zumindest leicht abschätzigen Ton gekoppelt war. Schließlich ist Placebo das, was nur vorgibt, ein Wirkstoff zu sein. Eine Lüge, wenn man es überspitzt ausdrücken wollte, etwas, womit man eiskalt betrogen und hintergangen wird. Man zahlt Geld dafür, dass … vielleicht sogar ein Wunder passiert!<BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Die Geschichte klingt unglaublich. Im Rahmen einer Studie führte ein Arzt aus den USA zahlreiche Knieoperationen an Arthrose-Patienten durch. Sie alle erhofften sich durch den Eingriff eine Linderung der bestehenden Beschwerden. Was sie allerdings nicht wussten: Nur bei einem Teil von ihnen kam tatsächlich ein wirksames Verfahren zum Einsatz.<BR \/><BR \/> Der zweiten Gruppe wurde unter Narkose zwar ein Schnitt ins Knie verpasst, was danach folgte, war jedoch reine Simulation. Auf dem Monitor konnten die Betroffenen eine aufgezeichnete Operation mitverfolgen, bevor ihre Wunde mit einer dicken Naht wieder verschlossen wurde. Würde ich Sie nun fragen, welche Patienten die besseren Genesungschancen hatten, wäre Ihre Antwort mit Sicherheit eindeutig. <BR \/><BR \/>Doch weit gefehlt! Nachuntersuchungen und Folgebefragungen ergaben, dass die Beschwerden beider Gruppen in nahezu identischem Maße nachließen, die Heilung also nicht an die Echtheit der Operation gekoppelt war. Was wirkte also wirklich?<BR \/><BR \/>Hauptgrund für den Erfolg war die Tatsache, dass sich die Patienten durch den Eingriff eine Besserung ihrer Situation erwarteten. Sie vertrauten dem behandelnden Arzt, zweifelten keinen Moment an dem, was er tat, und richteten deshalb all ihre Gedanken auf Heilung aus. <BR \/><BR \/>Die Grundvoraussetzungen für eine Wirkung waren also von vornherein gegeben. Motor der positiven Veränderung war nichts weniger als der Glaube der Betroffenen – jener Glaube, der sprichwörtlich Berge versetzt und in vielen Fällen auch für unsere Gesundheit eine bedeutende Rolle spielt.<h3>\r\nWas in uns steckt<\/h3>Vor allem in der Medizin wird der Placeboeffekt viel diskutiert und in diversen Studien immer wieder erforscht. Die Ergebnisse sind teils verblüffend. Berichtet wird von einfachen Kochsalzlösungen, die, in Form einer Injektion verabreicht, imstande waren, Schmerzen zu lindern, während Tabletten ohne Wirkstoff maßgeblich zum Verschwinden diverser Beschwerden beitragen konnten. <BR \/><BR \/>Die Gehirnaktivität von Parkinsonpatienten verbesserte sich nach der Verabreichung eines Placebos nachweislich und auch eine Verbindung zwischen der mit der Einnahme eines (Schein-)Medikaments verbundenen positiven Erwartung und der Aktivierung bestimmter Zellen im Immunsystem konnte bereits bestätigt werden. <BR \/><BR \/>Sind Medikamente in Wirklichkeit also wirkungslos? Nein, keineswegs! Vielmehr liefern derartige Studien einen mehr als überzeugenden Beweis für die nahezu unendliche Kraft unserer Gedanken. Wenn wir diese in die richtige Richtung lenken, stellen wir die Weichen dafür, dass selbst das Unmögliche möglich werden kann. Oder glauben Sie etwa nicht, dass jene Kraft, die eine Zuckerpille wirken lässt, auch Sie ein Stück weit näher an Ihre Träume heranführt?<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.