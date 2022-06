Walter Meister „Inkompetenz mancher Landesräte bringt mich auf die Palme“

Walter Meister. - Foto: © DLife/RM

Walter Meister war von 1993 bis 2012 Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) und war damals dafür bekannt, sich kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, wenn es darum ging, seine Sache bzw. die Sache der HGV durchzubringen. Er war für viele ein Unbequemer, weil er sich nicht unterordnete und auch nicht scheute, unpopuläre Dinge zu sagen und zu tun. Heute ist Meister Vollzeit in seinem Hotel in Meran tätig.Schokolade.mich ganz vom Geschäft zurückzuziehen.Autos.In den Urlaub zu fahren.Stau.Mehr Geduld haben.Die Pointen von Herrn Brenner, Landeshauptmann Kandidat.Mit der Inkompetenz mancher Landesräte.emphatisches Denken.Eigentlich nie.Nach meiner Herz Operation.Mit Frau Dr. Merkel.Alle Waffen abschaffen und verbieten.Reisen.Vor meiner Herz Operation.Gesund bleiben.Urlaubserinnerungen.Die 6 Tage in der Intensivstation.Nie.Friedensverträge.