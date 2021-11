Warum der evangelische Pfarrer auch die katholische Messe empfiehlt

In Merans Evangelischer Gemeinde steht 2022 ein Wechsel an, weil Pfarrer Martin Krautwurst im Frühjahr in seine Heimat Thüringen wechseln wird. Ein Gespräch mit dem 52-Jährigen über seine Zeit in Meran und was kommen wird. +Florian Mair