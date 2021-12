Warum ist der Stephanstag eigentlich ein Feiertag?

Obwohl am 24. Dezember kein gesetzlich festgelegter Feiertag ist, wird in Südtirol Weihnachten bereits an Heiligabend gefeiert. Der Christbaum wird aufgestellt, am Abend gibt es leckeres Essen im Kreise der Familie und auch das Christkind kommt bereits am Vorabend des eigentlichen Weihnachtstags. Wie die Südtiroler traditionell Weihnachten feiern, lesen Sie hier. Am 25. Dezember, dem eigentlichen Weihnachtstag, feiern wir schließlich die Geburt Christi. Dieser Tag ist in vielen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Testen Sie ihr Wissen rund um Weihnachten im großen STOL-Quiz. Der erste Tag nach dem Christtag ist der Stephanstag. Dieser zweite Weihnachtsfeiertag ist ein Gedenktag des Heiligen Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer. Er ist der erste, der wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus getötet wurde. Gemäß dem Neuen Testament wurde der Heilige Stephanus circa 33 nach Christus von hellenischen Juden angeklagt und zur Steinigung verurteilt.Sint Stefanus in den Niederlanden und St. Stephen´s Day in Irland: Während der Stephanstag auch in Südtirol direkt nach seinem Namensgeber benannt ist, heißt der 26. Dezember in Ländern des Commonwealth – also beispielsweise in Großbritannien, Neuseeland und Australien – Boxing Day. An diesem Tag erhielten nämlich Angestellte traditionell von ihren Arbeitgebern Geschenke – eine „Christmas box.“Neben der religiösen Bedeutung, gilt der Stephanstag als eine Verlängerung der Weihnachtsfeiertage. An diesem Tag kann man sich mit Angehörigen und Freunden treffen, die man an Weihnachten nicht gesehen hat. In Italien ist das Fest des heiligen Stephanus traditionell der Familie gewidmet. In vielen Familien trifft man sich zum Mittag- oder Abendessen.STOL wünscht einen schönen Stephanstag!

