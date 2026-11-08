Eine Hoffnungszusage aus dem Glauben, der letzte Dank, die Verneigung vor einem Lebenswerk, eine Möglichkeit, um von einer Freundin oder einem Nachbarn Abschied zu nehmen, eine Gelegenheit, um in der Verwandtschaft wieder zusammenzukommen und Erinnerungen auszutauschen: Das und vieles mehr kann ein kirchliches Begräbnis sein. Trotzdem verzichten auch in Südtirol immer wieder Hinterbliebene auf eine öffentliche Trauerfeier. <BR \/><BR \/>In einer Todesanzeige wird dann – wenn überhaupt – nachträglich mitgeteilt, dass der oder die Verstorbene „in aller Stille“, „im engsten Familienkreis“, beigesetzt wurde. Manchmal wird dabei auf den ausdrücklichen letzten Willen verwiesen.<BR \/><BR \/>Wenn das aber nicht im Testament festgeschrieben oder in den letzten Momenten des Lebens ausdrücklich so vereinbart ist: Warum der stille Abschied?<h3>\r\nBegräbnis kostet viel Geld<\/h3>Der Bestatter Benjamin Tolpeit von „Memoria Meran“ muss bei dieser Frage nicht lange überlegen: Ein öffentliches Begräbnis ist mittlerweile (leider) auch eine Frage des Geldes, das viele Menschen schlichtweg nicht mehr haben. Die Kosten für eine Beisetzung seien enorm angestiegen, sagt Tolpeit. So kostete eine Einäscherung im Krematorium in Bozen vor fünf Jahren noch 300 Euro, inzwischen sind es 700 Euro (in Innsbruck übrigens 380 Euro). Auch auf der Rechnung für Sarg, Blumenschmuck oder das traditionelle „Totenmahl“ stehen immer höhere Beträge. Mittlerweile kämen Trauerfamilien oft mit Kostenvoranschlägen von mehreren Bestattungsunternehmen; um die Kosten in Grenzen zu halten, werde der „öffentliche“ Teil kurzerhand gestrichen, eine Entscheidung, die Bestatter Tolpeit nur zu gut verstehen kann. <BR \/><BR \/>Zumindest an den Kosten für den Trauergottesdienst in der Kirche kann das nicht liegen, denn diese sollten nicht ins Gewicht fallen. Das Stipendium für die Messfeier ist bescheiden, ein Dankeschön für Priester, Mesner, Ministrantinnen und Ministranten und Kirchenmusik ist nicht Pflicht, aber willkommen. Der Meraner Dekan Don Mario Gretter erklärt den Verzicht auf das traditionelle Begräbnis daher auch damit, dass die Beziehung zur kirchlichen Gemeinschaft schwach geworden ist.<h3>\r\n„Privatisierung“ des Lebens ist im Trend<\/h3>„Sogar Angehörige von Senioren, die mit 80 oder 85 Jahren gestorben sind, sagten mir: Unsere Mutter, unser Vater war seit vielen Jahren nicht mehr in der Kirche, er würde daher auf eine Trauerfeier keinen Wert legen“, erzählt Gretter. Eine Trauerfeier in der Kirche würden viele in diesem Fall schlichtweg als „Heuchelei“ empfinden. <BR \/><BR \/>Hinter dem Trend stehe aber auch eine „zunehmende Privatisierung“ des Lebens, die Dekan Gretter bedauert. Es gehe viel verloren, wenn die Lebensgeschichte eines Menschen still und leise „beerdigt“ und nicht mehr mit anderen geteilt werde; überaus wertvoll sei ein Grab auf dem Friedhof, wo auch Menschen außerhalb der Trauerfamilie um einen geschätzten Menschen trauern und für ihn beten können. „Hier stellt sich einmal mehr die Frage: Welche Beziehungen pflegen wir noch?“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380384_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die „Entfremdung und Distanz“ zur Kirche und ihren Ritualen nennt auch Gretters Brunecker „Amtskollege“ Dekan Josef Knapp als einen der Hauptgründe für diese Entwicklung. Er nenne bei Gesprächen mit Trauerfamilien immer wieder die guten Argumente für eine gemeinschaftliche Glaubensfeier, allerdings oft vergeblich. „Die Glaubenspraxis ist nicht mehr da, deshalb wissen viele auch nicht mehr recht, was da auf sie zukommen würde. Angehörige machen sich Sorgen, wie sie sich in der Kirche verhalten sollten. So wird die gemeinsame Feier leider nicht mehr als Kraftquelle gesehen, die gerade in Zeiten der Trauer so wichtig ist“, unterstreicht der Dekan von Bruneck.<h3>\r\n„Entscheidung muss respektiert werden“<\/h3>Wenn sich Angehörige dann doch noch umstimmen lassen und eine Verabschiedungsfeier mitgestalten, sei im Nachhinein die Freude zu spüren darüber, dass die Gemeinschaft und der Gottesdienst gut getan haben, sagt Dekan Knapp.<BR \/><BR \/>Auch die Familientrauerbegleiterin Raphaela Kager aus St. Pauls hatte bereits Kontakt mit Trauerfamilien, die sich für einen stillen Abschied entschieden haben. Dies dürfe nicht verurteilt werden, „diese Entscheidung müssen wir respektieren“, unterstreicht Kager. Schließlich müssten in erster Linie die Angehörigen die schmerzliche Lücke durch einen Todesfall verkraften und verarbeiten. „Manchmal kann es richtig und für die Angehörigen stimmig sein, wenn sie diese Form des nicht öffentlichen Abschieds wählen“, sagt die Trauerbegleiterin.<BR \/><BR \/>Kager selbst verweist aus eigener Erfahrung aber auch darauf, dass ein öffentliches Begräbnis für eine Trauerfamilie hilfreich sein kann – nicht zuletzt der traditionelle Leichenschmaus, „bei dem geredet, erzählt und Zusammenhalt erlebt wird: So kann dieser traurige Tag oft doch noch gut ausklingen“.