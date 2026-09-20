Laage ist ein extrem guter Beobachter. Er beschreibt sehr genau, was viele bei Urlaub und Reisen falsch machen. Aber der Autor meckert nicht nur. Einfach daheim bleiben ist für ihn keine Option. Denn Erlebnisse, Entdeckungen und Erholung sind für uns wertvoll. <BR \/>Das Sachbuch liefert daher Bausteine für eine neue Reisekultur. Mehr Gelassenheit. Mehr Muße. Und wieder echte Entdeckungslust statt abgehakter Sehenswürdigkeiten. Zudem erfahren Sie, warum ausgerechnet die Langeweile auch in den Koffer gehört. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einer lohnenden Reise in ein Sachbuch!<BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=c6562fe1-0cdf-4312-9912-d20eaae3186d&v=1789114909" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>DAS BUCH<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358238_image" \/><\/div>