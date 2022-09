Was der Mensch von der Natur lernen kann Was der Mensch von der Natur lernen kann

Ludger Jansen (53) ist Philosoph – und mit 1. Oktober Cusanus-Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) in Brixen. In einem Forschungsprojekt befasst er sich gerade damit, wie der Mensch von der Natur lernen kann. In Sachen Klimakrise, so Professor Jansen, „haben wir es jedenfalls verbockt, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Problem lösen“.