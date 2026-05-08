Hugo-Daniel Stoffella tritt in die Fußstapfen von Klaus Kemenater, der das Institut knapp 20 Jahre lang als Obmann geführt hat und im Herbst 2024 verstorben ist. <BR \/><BR \/>Neuer Obmann-Stellvertreter ist der Grödner Roland Verra, seines Zeichens Präsident des Dachverbandes der Ladiner „Union Generela di Ladins dles Dolomites“ und ehemaliger ladinischer Schulamtsleiter.<BR \/><BR \/>Zum Vorstand gehören weiters Barbara Kemenater, Tochter des verstorbenen Langzeitobmannes Klaus Kemenater, der Minderheitenexperte Georg Lezuo mit ladinischen Wurzeln aus Buchenstein und der langjährige Vizebürgermeister der an der Sprachgrenze liegenden Gemeinde Salurn, Walter Cristofoletti.<BR \/><BR \/>Wissenschaftlicher Leiter des Instituts ist der international namhafte Minderheitenexperte, Univ. Prof. Paul Videsott aus dem Gadertal. <BR \/><h3>\r\nSVI vor 66 Jahren gegründet<\/h3>Das Südtiroler Volksgruppen-Institut mit Sitz in Bozen wurde 1960 gegründet mit dem Zweck, die Problematik der deutschsprachigen und ladinischen Volksgruppe zu untersuchen und im Geiste der Solidarität einen Beitrag zur Lösung der Volksgruppenfrage in Europa zu leisten. Das SVI ist weder einer politischen Partei noch irgendeiner anderen Organisation angegliedert und an keine wirtschaftlichen Interessen gebunden.