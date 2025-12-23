„Die Modelle rücken nicht ab, Lauf für Lauf wird der morgige leichte Niederschlag bestätigt“, so Peterlin. „Zu Mittag geht es los, zuerst ganz im Osten in Sexten, am Nachmittag breitet er sich weiter Richtung Westen aus.“<h3>\r\nDie Schneefallgrenze<\/h3>„Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 Meter Höhe“, heißt es vom Landeswetterdienst.<h3>\r\nDie besten Chancen für weiße Weihnachten<\/h3>Die besten Chancen für Schneefall am Heiligen Abend haben das Ulten, Martell, Hinterpasseier, das obere Pustertal, die Dolomitentäler und der Regglberg mit rund 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee. „Je tiefer das Tal, desto geringer die Wahrscheinlichkeit.“<BR \/><BR \/>„Der Christtag markiert den Übergang zwischen mit dem Tief und einem neuen Hoch, das ab dem Stephanstag bis zum Jahresende Sonnenschein und deutlich mildere Luft bringt“, so Peterlin.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter erfahren Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>