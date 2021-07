Weihnachten im Hochsommer: Familie holt großes Festessen nach

Mit Freunden und Familie tafelten Martina und Dietmar Sawatzke am gestrigen Sonntagabend in festlich geschmücktem Ambiente in Hayna.Auf dem Speiseplan stand Barbarie Entenbrust mit Rotkraut und Klößen.15 leuchtende Weihnachtssterne an der Decke und ein Baum mit 60 Kerzen sorgten im Juli für jene festliche Stimmung, die Sawatzkes sonst im Dezember so mögen.

apa