Weihnachten im Schuhkarton: „Liebe lässt sich einpacken“

Ganz einfach mitmachen

Geschenke an Kinder in mehr als 170 Länder

Evi aus Aldein ist eine der zahlreichen Helferinnen von „Weihnachten im Schuhkarton“ in Südtirol. Sie hat von der Aktion vor 15 Jahren von einer Freundin erfahren. Seitdem ist sie mit viel Eifer und Freude dabei. „Ich sammle eigentlich das ganze Jahr über Dinge, die sich für die Pakete eignen“, erzählt sie. „Nach dem Abgabetermin im November sammle ich weiter schon für das kommende Jahr.“Die fertigen Päckchen können in der Abgabewoche vom heutigen 6. bis zum 13. November zu einer der über 70 Abgabestellen in Südtirol gebracht werden. Die Geschenkpakete aus Südtirol gehen an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder in die krisengeschüttelte Ukraine.Mitmachen ist ganz einfach: Entweder man gestaltet einen eigenen Schuhkarton weihnachtlich – Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben – oder man bestellt vorgefertigte Kartons in der WiS-Zentrale in Berlin. Bei den meisten Annahmestellen in Südtirol stehen diese in begrenzter Anzahl auch zur Verfügung.Dann werden die Pakete mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahren gefüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien und Hygieneartikeln. Ein persönlicher Gruß, ein Foto oder etwas selbst Gebasteltes oder Gemaltes ist auch sehr erwünscht.Verteilt werden die Päckchen der weltweit größten Geschenkaktion an bedürftige Kinder in mehr als 170 Länder. Letztes Jahr wurden in Südtirol 2462 Schuhkartons gesammelt.Die Aktion kann auch mit finanziellen Mitteln unterstützt werden, da für die ganze Abwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Transport, Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und vieles mehr etliche Kosten anfallen. Dafür steht in jeder Annahmestelle eine Spendendose bereit. Es kann auch online gespendet werden.Alle Infos und die Möglichkeit zu spenden findet man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org