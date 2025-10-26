Und doch ist an der Aussage nichts Falsches dran. Denn wir laden das in unser Leben ein, was wir ausstrahlen. So will es das Gesetz der Anziehung. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Schwarz und weiß, dunkel und hell, gut und böse: Das Prinzip der Dualität ist in unserer Welt allgegenwärtig. Kaum ein Aspekt unseres täglichen Lebens lässt sich nicht in eine mehr oder weniger vordefinierte Kategorie einordnen und dadurch in Relation zu zahlreichen weiteren Elementen setzen. <BR \/><BR \/>Das Wetter ist entweder schön oder wenig erfreulich, das Mittagsmenü schmeckt oder eben nicht und selbst persönliche Schicksale könnten unterschiedlicher oft nicht sein. Während manche Menschen mit der Gabe gesegnet sind, alles zu Gold zu machen, was sie in die Hand nehmen, werden die anderen vom Pech verfolgt. Eine Niederlage jagt die nächste und mit jedem Mal wird die Hoffnung, diesen Teufelskreis irgendwann doch noch durchbrechen zu können, etwas kleiner.<BR \/><BR \/> Gerechtigkeit sieht anders aus, doch das Schicksal ist eben unerbittlich. Glauben wir zumindest – und sitzen, wie so oft, einem nahezu fatalen Irrtum auf. <BR \/><BR \/>Eines ist klar: Nicht alles, was uns im Leben passiert, lässt sich beeinflussen, kontrollieren oder gar vermeiden. Tragödien, Dramen und unvorhergesehene Grenzsituationen werfen uns manchmal von einem Moment auf den nächsten aus der Bahn und stellen uns vor Herausforderungen, denen wir uns kaum gewachsen fühlen. In diesen Fällen auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass wir an den Ereignissen Mitschuld tragen könnten, wäre vollkommen vermessen. <BR \/><BR \/>Davon einmal abgesehen, gibt es jedoch sehr wohl Situationen, in die wir uns direkt oder indirekt, gewollt oder ungewollt selbst manövrieren. Und das vor allem aufgrund des Programms, welches in unserem Kopf in Dauerschleife abgespult wird. <h3>\r\nDas Puzzle des Lebens<\/h3>Des Öfteren haben wir an dieser Stelle bereits darüber gesprochen, dass es sich bei unseren Gedanken um elektrische Impulse handelt, die je nach Beschaffenheit unterschiedlich „geladen“ sind und dadurch verschiedene Prozesse im Körper anstoßen. Positive Inhalte bedingen die Ausschüttung von Glückshormonen, während negative eine Stressreaktion auslösen. <BR \/><BR \/>Kurz gesagt: Unsere Energie richtet sich nach dem, was in unseren Systemen passiert – und genau diese Botschaft übermitteln wir auch an unsere Außenwelt. Diese wiederum reagiert auf den Reiz, den wir senden, und bringt uns mit Elementen, Situationen und Menschen in Kontakt, die auf derselben Frequenz schwingen wie wir selbst. Dabei verhält es sich wie beim Zusammenführen zweier Puzzleteile: Nur wenn die Ausbuchtung des einen in das Loch des anderen passt, können sie eine funktionierende Einheit bilden.<BR \/><BR \/>Es ist also tatsächlich so: Was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Oder um es am eingangs erwähnten Beispiel zu veranschaulichen: Wer wohlhabend sein möchte, darf zuallererst damit beginnen, für das dankbar zu sein, was er oder sie bereits hat. Menschen, die das Gefühl haben, immer und überall benachteiligt zu werden, verbauen sich selbst die Chance auf Veränderung. Weil Mangel und Fülle eben in völligem Widerspruch zueinander stehen und selbst die größte Anstrengung nicht ausreichen würde, um sie auf dieselbe Linie zu bringen. <h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.