Wellenbrecher – Online Veranstaltung mit Andrea Pizzini und Hubert Messner

Bekanntlich hat Filmemacher Andrea Pizzini den Alltag auf der Covid-Intensivstation in Bozen eingefangen.Als Beobachter in Schutzkleidung hat er seit Beginn der Pandemie den Alltag in der Intensivstation miterlebt und erzählt in seinem Projekt die Geschichten der Ärzte, Pfleger und Patienten. Die Bilder und Videos von Andrea Pizzini berühren. Sie erzählen von einer Realität, die wir nur allzu oft verdrängen wollen. Hinter den Covid-Nummern stecken Gesichter und Einzelschicksale, welche der Salurner Dokumentarfilmer und Fotograf eingefangen hat.Inzwischen sind 100 Stunden Film-Material und tausende Fotos entstanden, welche von Pizzini nun zu einem Dokumentarfilm verarbeitet werden. Zeigen will ihn Pizzini aber erst, wenn die Pandemie vorbei ist.Andrea Pizzini hat sich bereit erklärt, in der Online Veranstaltung diese Eindrücke zu teilen. Gemeinsam mit Armin Wurzer, Pfleger aus der Covidintensivstation und Anästhesie, wird er über Erlebtes berichten und Einblick in eine Welt geben, in der die Auswirkungen der Pandemie alltäglich sichtbar sind.Im Anschluss daran wird Dr. Hubert Messner Fragen zur Impfung beantworten und dieses Mal insbesondere auf die Sorgen der Jugendlichen eingehen.Die Veranstaltung wird vom überparteilichen Covid Arbeitstisch der Gemeinde Eppan organisiert und findet am Donnerstag, 18.November 2021 um 19.30 Uhr online (in deutscher Sprache) statt.Hier eines der neuesten Videos des Filmemachers im Rahmen des Projektes „Wellenbrecher“.

