Und auch bei den österreichischen Staatsmeisterschaften auf der „Steirischen“ am Freitag und Samstag waren die Südtiroler äußerst erfolgreich. <BR \/><BR \/>Die Harmonika-Profis Alexander Pamer (Passeier) und Eduard Huber (Enneberg) waren Juroren, freuten sich aber auch über zahlreiche ihrer Schüler: Denn die Erfolge ihrer Schützlinge bestätigen sie in ihrer Arbeit als Harmonika-Lehrer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Werner Weibert, der Präsident des österreichischen Harmonikaverbandes, war voll des Lobes für die Organisation der Meisterschaften in St. Vigil in Enneberg. Anerkennung fand Weibert auch für das hohe Niveau der Südtiroler Harmonika-Spieler. „Für mich ist Südtirol sowieso das zehnte Bundesland Österreichs“, sagte der Verbandschef.<BR \/><BR \/><i>STOL war in St. Vigil und hat sich umgehört.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="3ieKuw1X"><\/video-jw>\n