Der 52-Jährige, der als kompromissloser Verteidiger und Kopfballstarker Abwehrchef in Erinnerung geblieben ist, zeigte sich dabei von seiner volksnahen Seite: Einige Badegäste nutzten die Gelegenheit, um ein Erinnerungsfoto mit der Fußball-Legende zu ergattern.<BR \/><BR \/>Auch Nicolas Oberbacher, Inter-Fan und Kellner im Restaurant „Gretl am See“, ließ sich die Chance nicht entgehen und posierte strahlend mit dem Ex-Profi für ein Selfie.<BR \/><BR \/>Materazzi gilt als einer der prägendsten Spieler seiner Generation in Italien: Mit Inter Mailand feierte er unter Trainer José Mourinho 2010 das historische Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph. In die Fußball-Geschichte ging er auch durch das WM-Finale 2006 ein, als er das Ausgleichstor gegen Frankreich erzielte und in der Verlängerung in den legendären Disput mit Zinédine Zidane verwickelt war.