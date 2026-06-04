Zum ersten Mal überhaupt schlägt die Weltmeisterschaft ihre Zelte in Ladinien auf. Für die Region ist das Großevent eine besondere Ehre, denn im Gadertal ist die Steirische Harmonika tief verwurzelt und wird von vielen jungen Talenten mit großer Hingabe gespielt. <BR \/><BR \/>Vier Tage lang steht St. Vigil ganz im Zeichen der Musik, der Tradition und der grenzüberschreitenden Begegnung.<BR \/><BR \/>Für Kurzentschlossene und Einheimische ist ein Besuch besonders attraktiv, da die Abendveranstaltungen und Konzerte bei freiem Eintritt zugänglich sind.<h3>\r\nDas WM-Programm im Überblick<\/h3><b>Donnerstag, 4. Juni:<\/b> Der Startschuss fällt um 20:00 Uhr im Musikpavillon mit einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung. Beim „Südtiroler Abend“ treten bekannte Gruppen, Solisten und das Harmonika-Orchester „Dolomites“ unter der Leitung von Eduard Huber auf.<BR \/><BR \/><b>Freitag, 5. Juni:<\/b> Von 9 bis 18 Uhr wird es in der Veranstaltungshalle für die Junioren und Erwachsenen bei den WM-Wettbewerben ernst. Am Abend (ab 20 Uhr) sorgt Radio VM1 im Pavillon für Stimmung. Mit dabei sind das bekannte Klemen Rošer Trio aus Slowenien und die Musikkapelle Catarina Lanz.<BR \/><BR \/><b>Samstag, 6. Juni:<\/b> Neben den österreichischen Staatsmeisterschaften in der Mittelschule wartet ab 14 Uhr eine kulinarische Verkostung von Südtiroler Speck, Käse und Schüttelbrot im Pavillon. Der Höhepunkt folgt um 19 Uhr mit dem großen Preisträgerkonzert samt Preisverleihung und Lotterie-Verlosung.<BR \/><BR \/><b>Sonntag, 7. Juni:<\/b> Die WM klingt feierlich aus. Um 10 Uhr findet eine heilige Messe in der Pfarrkirche statt, gefolgt von der traditionellen Fronleichnamsprozession mit der Dorfgemeinschaft.