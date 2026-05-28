„Unser Roboter hat die Maße 20 mal 20 Zentimeter. Er besteht aus Lego-Technik-Bauteilen und schafft es, autonom fahrend in einem Feld Legobausteine in eine gewünschte Position zu bringen“, erzählt Jeremia Fischnaller aus Villnöß, Schüler der Klasse 4AT. Gemeinsam mit Nicolas Höller (5AT) aus St. Christina und Philipp Heidenberger (5AT) aus Schalders entwickelte er im Team „Die Leberkas-Semmel“ den besagten Roboter; das Team nahm im Mai an der Italienmeisterschaft der World Robot Olympiad (WRO) in Brescia mit rund 300 Teilnehmern in unterschiedlichen Kategorien teil.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317834_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit Teamgeist und jeder Menge Hirnschmalz sicherten sich Fischnaller, Heidenberger und Höller mit ihrem Roboter den ersten Platz und wurden in der Kategorie Senior Italienmeister. Gecoacht wurden sie von Ulrich Rainer, Lehrkraft für Technologie und Planung an der TFO Informatik. Insgesamt traten zehn Teams in der Altersklasse Senior an, darunter fünf Teams der TFO Fallmerayer.<BR \/><BR \/>Der Wettbewerb gliederte sich in zwei Teile: Am Vormittag mussten die Teams eine „Season Challenge“ bewältigen, die strategisches Denken und präzise Programmierung erforderte. Am Nachmittag folgte die „Surprise Challenge“, eine unbekannte Tagesaufgabe, bei der die Fähigkeit der Schüler getestet wurde, unter Zeitdruck Lösungen zu entwickeln und ihre Roboter anzupassen. Mit ihrem Sieg qualifizierte sich das Team für das WM-Finale in Puerto Rico. Dort werden Fischnaller, Höller und Heidenberger Italien auf internationaler Bühne vertreten und sich mit den besten Robotik-Teams der Welt messen. <BR \/><BR \/>„Roboter werden von Grund auf von Menschenhand geschaffen, und es gelingt ihnen, Aufgaben auf Wunsch zu erledigen“, erklären die drei Nachwuchstechniker ihre Faszination für Robotik. Für die Weltmeisterschaft in Puerto Rico haben Höller, Heidenberger und Fischnaller bereits konkrete Vorstellungen: „Der Plan steht im Grunde schon“, sagen die Schüler, die im Dezember mit Ulrich Rainer zur Weltmeisterschaft reisen werden. Ein Teil des Reisebudgets wird vom Bildungsressort des Landes finanziert. Die restlichen Kosten hoffen die drei Schüler mithilfe von Sponsoren decken zu können. Mit Stolz blickt die Schulgemeinschaft der Oberschulen Fallmerayer auf die Leistungen ihrer Schüler und wünscht ihnen viel Erfolg für das Finale.<h3>\r\nDiese Schüler waren dabei<\/h3>Folgende Schüler der TFO Informatik der Oberschulen Fallmerayer haben an der Italienmeisterschaft teilgenommen: Team „RoboGuna“: Lorenz Jud (2AT), Damian Jocher (2AT), Adam Hofer (2AT); Team „TechTactix“: Ivan Quitta (2BT), Samuel Meraner (2BT), Matthias Untergassmair (2BT); Team „Heil die Berge“: Matteo Perathoner (2BT); Team „VibeCoders“: Manuel Anvidalfarei (2BT), Emil Solderer (2BT), Thomas Tschinkel (2BT) und das Team „Die Leberkas-Semmel“ Jeremia Fischnaller (4AT), Nicolas Höller (5AT) und Philipp Heidenberger (5AT). Im Bild oben der Roboter des Siegerteams.