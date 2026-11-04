Salz gehört zur täglichen Ernährung, ein zu hoher Konsum kann jedoch gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen weniger als fünf Gramm Salz pro Tag, das entspricht etwa einem Teelöffel. Ein dauerhaft hoher Salzkonsum kann den Blutdruck erhöhen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern.<BR \/><BR \/>„Beim Salz kommt es auf die richtige Balance an: Wir sollten deutlich weniger davon konsumieren, gleichzeitig aber auf eine ausreichende Jodversorgung achten. Jodsalz ist dabei eine einfache Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. Gesundheitsvorsorge bedeutet auch, im Alltag bewusste Entscheidungen zu treffen, beim Einkaufen genauso wie beim Kochen“, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380753_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein großer Teil des Salzes wird über verarbeitete Lebensmittel aufgenommen, etwa über Brot, Fleischwaren, Fertiggerichte, Snacks oder Saucen. Ein Blick auf die Nährwertangaben kann deshalb helfen, die tägliche Salzaufnahme im Auge zu behalten.<BR \/><BR \/>Während weniger Salz empfohlen wird, muss zugleich auf eine ausreichende Jodversorgung geachtet werden. Jod ist ein essenzieller Mikronährstoff und für die normale Funktion der Schilddrüse sowie für Wachstum und Entwicklung wichtig. Zur Jodprophylaxe können von Natur aus jodhaltige Lebensmittel und Jodsalz beitragen. Dabei handelt es sich um Speisesalz, das mit Jod angereichert ist.<BR \/><BR \/>Auch Südtirol beteiligt sich an der staatsweiten Sensibilisierungskampagne „Mehr Jod, weniger Salz“. Die Botschaft dabei lautet: Salz sparsam verwenden und, wenn Salz verwendet wird, Jodsalz bevorzugen. Frische und wenig verarbeitete Lebensmittel sowie Kräuter und Gewürze können zusätzlich helfen, den Salzkonsum zu reduzieren.<BR \/><BR \/>Eine bewusste Verwendung von Salz und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sind wichtige Bausteine der Krankheitsprävention. Gemeinsam mit regelmäßiger Bewegung, wie sie auch die Kampagne „fit – Beweg dich gesund“ in den Mittelpunkt stellt, tragen sie dazu bei, die Gesundheit langfristig zu erhalten.