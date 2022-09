Wenn man am Stammbaum rüttelt...

„ Die Arbeit eines Historikers ist bis zu einem bestimmten Punkt Technik, aber irgendwann hört sie auf nur ein Handwerk zu sein, das man lernen kann, sondern sie ist mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl verbunden. ” — Erika Kustatscher

„ Je besser man ein Thema kennenlernt, umso mehr Aspekte und Probleme, die man anfänglich gar nicht gesehen hat, erschließen sich einem. ” — Erika Kustatscher

Historikerin, Archivarin und Autorin Erika Kustatscher kann das meiste kaum lesbare Gekrakel aus handschriftlichen Quellen aufgrund ihrer Erfahrung entziffern. Manchmal muss aber auch sie das Handtuch werfen.

„ Die Laienhistoriker sind wertvolle Zuarbeiter der Wissenschaft, deren Bedeutung vor allem im Bereich der Erhebung von Daten liegt. ” — Erika Kustatscher

Kustatscher: Dass die Kirchenbücher online gestellt sind, ist fraglos hilfreich und erleichtert das Arbeiten. Schwer vorstellen kann ich mir freilich, wie ein Nutzer damit umgeht, der nie ein Original in Händen gehalten hat. Das Internet erleichtert und beschleunigt viele Arbeitsschritte, aber ich denke nicht, dass es geeignet ist, traditionelle Methoden ganz entbehrlich zu machen.Es wäre auch eine zu einfache Vorstellung zu glauben, man sammelt einfach Daten aus Kirchenbüchern und hätte dann die Familiengeschichte. So ist es nämlich nicht. Kirchenbücher bieten viele genealogischen Daten im engsten Sinne wie zum Beispiel wer wird wann wo geboren, wer sind die Eltern und wer sind die Paten. Aber zu einer Familiengeschichte gehört ja viel mehr: Beispielsweise was haben die Menschen später in ihrem Leben gemacht, was ist aus ihnen geworden und was haben sie besessen. Für all diese Fragestellungen sind Kirchenbücher nicht geeignete Quellen. Wenn man es wirklich profund und umfassend machen will, muss man seine Interessen auf viele andere Bereiche erweitern.Als Erstinformation bleiben die Kirchenbücher auf jeden Fall eine wichtige Quelle. Wichtig ist, so glaube ich, ein Grundsatz den der Physiker Werner Heisenberg formuliert hat: „Bei wissenschaftlichem Arbeiten muss man irgendwo in der Mitte anfangen.“ Dann muss man schauen, wie man sich weiter vorarbeitet. Die Daten aus den Kirchenbüchern sind lediglich das Knochengerüst, das aber noch kein Fleisch hat.Kustatscher: Ich gehöre einer Generation an, die zu solchen Webseiten wenig Bezug hat, außerdem neige ich grundsätzlich zu einem kulturkritischen Ansatz. Meine eigenen Erfahrungen mit solchen Webseiten sind nicht sehr gut. Ich denke, für Laien, die sich selbst in der Forschung nicht oder kaum versucht haben, können sie auch irreführend sein, weil sie in Hinblick auf die Vollständigkeit der Ergebnisse eine Scheinsicherheit vermitteln.Das Vertrauen in die Technik mit ihren Möglichkeiten ist bis zu einem bestimmten Punkt zwar hilfreich, aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Weil es, wie gesagt, eine Scheinsicherheit gibt, die aber einer seriöseren Prüfung in aller Regel nicht standhält. Das ist eine Art Fortschrittsoptimismus, der meiner Meinung nach, etwas zu weit geht. Die Arbeit eines Historikers ist bis zu einem bestimmten Punkt Technik, aber irgendwann hört sie auf nur ein Handwerk zu sein, das man lernen kann, sondern sie ist mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl verbunden.Erika Kustatscher: Im Archiv kann man jeden Tag neue Dinge entdecken, Einsichten gewinnen, die dazu dienen, das Lehr- und Handbuchwissen zu verfeinern und mit neuen Fragen an die Geschichte heranzutreten. Dies erhöht das allgemeine Problembewusstsein und macht zugleich demütig. Indem man mit der Realität im Archiv konfrontiert ist, erkennt man immer wieder, dass das, was in den Handbüchern steht, zu verallgemeinernd formuliert ist und die Welt komplexer war als in den Lehrbüchern dargestellt.Im Archiv kommt man einfach an ganz viele Fragen und Themen, an die man durchs reine Lesen von bereits Veröffentlichtem möglicherweise nicht käme. Das ist eigentlich auch das Wertvollste und das, was dem Beruf täglich neuen Reiz verleiht. Dabei war es schon immer meine Absicht, einmal im Archiv zu arbeiten. Ich habe schon gleich nach Abschluss des Studiums eine 2-jährige Ausbildung im Staatsarchiv Bozen gemacht, und auch während meiner 30-jährigen Tätigkeit als Lehrerin am Gymnasium habe ich nebenher intensiv historische Forschung betrieben. Schließlich auch Lehraufträge an der Uni angenommen und die Habilitation erlangt.Kustatscher: Zu den genannten Beispielen muss ich sagen, dass ich in beiden Fällen in der glücklichen Lage war, die genealogischen Erhebungen nicht selbst durchführen zu müssen. Ich konnte mich in beiden Studien auf die sozialgeschichtliche Auswertung der Daten konzentrieren. Aber grundsätzlich gilt: Mit viel Fleiß, Entsagung und Opferbereitschaft bei den letzten Generationen beginnen und sich dann in kleinen Schritten zurückarbeiten.Kustatscher: Archivalien, die älter als 70 Jahre sind und in öffentlichen Archiven erliegen, sind in der Regel für jedermann zugänglich. Kirchenbücher sind für viele Fragestellungen sehr zuverlässige Quellen, mit Ausnahme einiger weniger aus der ältesten Zeit, als sich die korrekte Führung erst einspielen musste. Problematisch sind auch die Angaben zur Todesursache, die für medizinische Diagnosen von eher beschränktem Wert sind. Bei anderen Quellen ist natürlich immer ein kritischer Blick geboten, und es gilt von Fall zu Fall abzuschätzen, welche Quelle für welche Fragestellung die richtige ist. Hier zeigt sich, dass die Arbeit des Historikers nicht nur im Transkribieren von Quellen und deren anschließendem Zusammenfügen liegt. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist immer wichtig, besonders auch über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus. Jede Wissenschaft kann im Verhältnis zu einer anderen zur Hilfswissenschaft werden.Kustatscher: Für mich ist es immer eine besondere Herausforderung, eine Fragestellung adäquat zu formulieren. Häufig befinde ich mich in der Situation, mein Thema so komplex zu definieren, dass mich Zweifel an der Umsetzbarkeit überkommen. Mitunter ergeben sich auch im Zuge der Recherche noch Aspekte, die zu einer Korrektur der ursprünglichen Idee führen. Natürlich geht man mit einem Grundkonzept ans Werk. Aber historisches Arbeiten bedeutet eben nicht nur Quellen transkribieren und die Transkripte zu addieren, sondern es erfordert es weitere Überlegungen.Zum Beispiel lernt man in der Schule, dass die Gesellschaft im Mittelalter aus den drei klassischen Ständen besteht: Dem Wehrstand, dem Lehrstand und dem Nährstand – der Adel, die Geistlichen und die Bauern. Mit diesem Grundmuster geht man auch später ans Werk. Dabei lernt man durch verschiedene Erfahrungen, die man als Historiker macht, - und das ist gerade für Familiengeschichten wichtig,- dass zum Beispiel Bauer nicht gleich Bauer ist. Es hat die unterbäuerlichen Schichten gegeben, aber auch die dörflichen Honoratioren. Letztere waren, wenn man alles zusammennimmt, was das Leben so ausmacht, dem niederen Adel sehr viel näher als den eigenen sogenannten Standesgenossen. Ähnliches gilt auch für das Bürgertum. Die großen Patriziergeschlechter in den Städten sind in ihrem Lebensstil dem Adel viel näher als den Handwerkern, obwohl der Bürgerstand sie formal mit diesen verbindet.Die Grundkategorisierungen bleiben wichtig, aber sie sind viel zu einfach gefasst. Wenn ich zum Beispiel eine sozialgeschichtliche Studie über ein Tiroler Adelsgeschlecht mache, dann erhalte ich Ergebnisse, die aber nicht 1 zu 1 auf ein Adelsgeschlecht aus einer anderen Region anwendbar sind. Weil trotz vieler gemeinsamer Grundmuster die allgemeinen Rahmenbedingungen in anderen Regionen anders waren. Und je besser man ein Thema kennenlernt, umso mehr Aspekte und Probleme, die man anfänglich gar nicht gesehen hat, erschließen sich einem.Kustatscher: In dieser Frage ist die Antwort bereits enthalten: Ja, den weiblichen Linien nachzugehen, ist besonders aufwändig, aber man muss sich dieser Aufgabe stellen, wenn man ein seriöses Ergebnis anstrebt. Die Ausgangsquellen sind natürlich die Kirchenbücher, aber man kann auch in einer Urkunde auf einen bestimmten Namen stoßen und dann gezielt im Kirchenbuch nach dem betreffenden Namen suchen. Oder manchmal, ganz in der frühen Zeit, sind die Kirchenbücher auch lückenhaft, oder beginnen nicht in jedem Seelsorgesprengel zur gleichen Zeit.Dann ist man tatsächlich häufig auf andere Quellen angewiesen und findet da allerhand Hinweise, die man dann kritisch überprüfen muss. Manchmal erweist sich etwas, worüber man sich bei der ersten Entdeckung sehr gefreut hat, bei näherem Hinsehen sozusagen als Ente und man muss das wieder fallen lassen. Es ist unglaublich zeitaufwendig und mühsam. Aber notwendig. Die 100 Prozentige Vollständigkeit wird es natürlich nicht geben, aber man muss sie anstreben.Kustatscher: Die Hilfswissenschaften – in diesem Fall würde ich lieber sagen: Grundwissenschaften – sind unentbehrlich, und zwar nicht nur, wie Laien häufig meinen, allein die Paläographie. Einen guten Historiker kennzeichnen mehrere Eigenschaften: Das „handwerkliche“ Können, aber auch jene Reife und Erfahrung, die über dieses hinausgehen, die Fähigkeit einzuschätzen, wo was zu erwarten ist, und die Gabe, ein Detail sinnvoll, dem Ganzen zuzuordnen beziehungsweise es innerhalb desselben richtig zu verorten.Kustatscher: Vieles kann man aus der Erfahrung heraus zumindest grob zuordnen, in manchen Fällen muss man aber schlichtweg kapitulieren.Kustatscher: Die Laienhistoriker sind wertvolle Zuarbeiter der Wissenschaft, deren Bedeutung vor allem im Bereich der Erhebung von Daten liegt. Bei der Auswertung dieser Daten wäre zu wünschen, dass sie das nötige Problembewusstsein besitzen, den Rat der Fachleute einzuholen. Den jungen Kollegen empfehle ich Fleiß, Opferbereitschaft, das Streben nach einem breiten Wissen,– was eine große Herausforderung im Zeitalter der Spezialisierung ist, Offenheit für methodische Probleme und die Bereitschaft zu permanentem Weiterlernen.