Wer kennt sich aus zuhaus?

Heute gibt es mit der „Dolomiten“ wieder die Kinderbeilage „Ich kenn mich aus zuhaus“ – die Chance für alle kleinen Ratefüchse, wieder etwas über die eigene Heimat zu lernen und dann noch tolle Preise zu gewinnen. Drache Tommi führt heuer durch die Flora in Südtirol, also durch die Pflanzenwelt.

Am heutigen Samstag gibt es die Kinderbeilage im Tagblatt „Dolomiten“.

Von Bäumen, Pflanzen und Blumen im Wald bis zum Lebensraum Wiese, vom Leben im und am Wasser bis zu den Überlebenskünstlern im Hochgebirge oder in die Stadt gehen die naturkundlichen Entdeckungen.



Und wer fleißig liest, kann dann auch bestimmt alle Fragen richtig beantworten und an der großen Verlosung von tollen Preisen teilnehmen!