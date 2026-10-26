<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Sagen wir es, wie es ist: Wenn sie könnten, würden wohl die allermeisten Menschen auf Fehler verzichten. Verständlicherweise, denn sie kosten Zeit, manchmal Geld, gelegentlich den guten Ruf und nicht selten eine ganze Menge Nerven. Allesamt Dinge, die wir nur äußerst ungern verlieren.<BR \/><BR \/> Also gilt es, genügend Zeit in sorgfältige Vorbereitung zu stecken, Entscheidungen abzuwägen und Risiken so gut wie möglich zu minimieren. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen – und doch laufen wir Gefahr, bei all der Vorsicht eine nicht uninteressante Tatsache zu übersehen: Gerade jene Erfahrungen, die wir am liebsten vermieden hätten, können etwas in Bewegung setzen, das ohne sie nie entstanden wäre.<BR \/><BR \/>Während wir einen Fehler nämlich zunächst vor allem als unerwünschtes Ergebnis wahrnehmen, zeigt sich sein eigentlicher Wert oft erst im Nachhinein. Ein Vorhaben scheitert und macht deutlich, dass der bisherige Weg nicht funktioniert. Eine Entscheidung führt in eine Sackgasse und zwingt uns, umzukehren und umzudenken. Ein Experiment liefert nicht das erhoffte Resultat, dafür aber eine Erkenntnis, mit der wir nicht gerechnet hatten. Was zunächst wie ein Rückschritt aussieht, kann damit zum Ausgangspunkt für etwas Neues werden. <h3>\r\nAltes überdenken, um Neues zu erschaffen<\/h3>Die Welt der Wissenschaft und Technik ist in diesem Zusammenhang ein Paradebeispiel. Nicht nur hinter der eingangs erwähnten Glühbirne, sondern auch hinter so gut wie jeder anderen Erfindung verbirgt sich ein Weg, der mit viel mehr Abzweigungen und Kurven gesäumt ist als mit geraden Abschnitten, die das Ziel in Sichtweite halten. <BR \/><BR \/>Eine neue Wirklichkeit entsteht schließlich nicht allein dadurch, dass sich Gedankenkonstrukte in der Realität manifestieren, sondern vor allem durch die Erfahrung, dass alte Annahmen zu kurz greifen und deshalb überprüft und durch bessere Lösungen ersetzt werden sollten. Um letztere zu finden, muss erst mal all das ausgeschlossen werden, was nicht funktioniert. Und schwupps, sind wir wieder zurück bei den Fehlgriffen, die gar manches Mal für Bauchschmerzen und schlaflose Nächte sorgen. <BR \/><BR \/>Denn so einleuchtend der Gedanke auch klingt, so groß ist die Herausforderung, ihn im Alltag zu leben. Wir wissen, dass wir auch für das Scheitern dankbar sein sollten – und doch kommt jeder Misserfolg erst mal mit Enttäuschung, Ärger oder Selbstzweifeln um die Ecke.<BR \/><BR \/> Die Gefühle drängen sich in den Vordergrund und es bedarf einer Menge an innerer Stärke, ihnen nicht das Feld zu überlassen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch (fast) nichts, was sich nicht lernen ließe. Grund genug, den Fokus in der nächsten Woche darauf zu legen, wie aus Fehlern wirklich Möglichkeiten werden. <h3>\r\nZur Person<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.