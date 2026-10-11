Die Kontrolloptionen lassen sich mit bestehenden Konten von Jugendlichen ab 13 Jahren verknüpfen, wie der WhatsApp-Mutterkonzern Meta mitteilt.<BR \/><BR \/>Die Verknüpfung ist so konzipiert, dass Erziehungsberechtigte und Teens sie gemeinsam einrichten. Eltern können dann über ihr WhatsApp-Konto bestimmte Einstellungen und Aktivitäten des Teens kontrollieren.<BR \/><BR \/>Mitlesen oder mithören können Eltern aber nicht. Persönliche Nachrichten und Anrufe von Jugendlichen blieben bei aktiver Aufsicht durch die Kontrolloptionen ebenso privat wie Gruppennachrichten, betont Meta.<BR \/>Von Privatsphäre bis KI: Kontrolle ist möglich<BR \/><BR \/>Folgende Optionen sollen Eltern bekommen:<BR \/><BR \/>Verwalten der <b>Privatsphäre-Einstellungen<\/b>; also etwa festlegen, wer ihr Profilbild sehen oder sie zu Gruppen hinzufügen kann.<BR \/><BR \/>Erhalten von <b>Benachrichtigungen zu Gruppenaktivitäten<\/b> ihrer Kinder; etwa wenn Jugendliche einer Gruppe beitreten, diese verlassen oder wenn eine Gruppe größer wird.<BR \/><BR \/>Einstellen, wie die <b>Künstliche Intelligenz<\/b> Meta AI genutzt werden darf; entweder „Ab 13 Jahren“ oder strenger mit „Eingeschränkte Inhalte“.<BR \/><BR \/>Entscheiden, wie <b>Kanäle<\/b> genutzt werden dürfen und welche <b>Statusmeldungen<\/b> für das Kind und andere sichtbar sind.<BR \/><BR \/>Die Kontrolloptionen sollen laut Meta künftig noch ausgebaut und weiterentwickelt werden.<h3>Strenger geht immer, Lockern nur mit PIN<\/h3>Das Verwalten der Einstellungen bedarf grundsätzlich der Eingabe einer eigenen PIN, die natürlich nur die Eltern kennen sollen. Strengere Privatsphäre-Einstellungen dürfen Jugendliche jederzeit auch ohne PIN setzen.<BR \/><BR \/>Das Lockern oder Aufheben bestehender Einstellungen ist hingegen ohne eine Freigabe der Eltern per PIN nicht möglich. <h3>\r\nWie man die Kontrolle einrichtet<\/h3>Das Einrichten der Kontrolloptionen beginnt in den Konto-Einstellungen auf dem Telefon des Teenagers. Dort auf „Einstellungen\/Kontrolloptionen für Eltern\/Weiter“ gehen. Dann den Geburtstag des Kinds eingeben und das Alter bestätigen. Auf „Weiter“ tippen. Dann erscheint ein QR-Code, den Eltern mit dem eigenen Smartphone scannen müssen.<BR \/><BR \/>Dann auf den angezeigten Link tippen, um zu WhatsApp zu gelangen, bestätigen, dass man volljährig ist, die Eltern-PIN erstellen und den weiteren Anweisungen folgen. Ausführliche Informationen zu den neuen Kontrolloptionen finden sich auf den WhatsApp-Support-Seiten.<BR \/><BR \/>Bis die Kontrolloptionen auf allen Smartphones oder Tablets auftauchen, kann noch einige Zeit vergehen. Im Zweifel in den App-Stores prüfen, ob ein Update für WhatsApp verfügbar ist.