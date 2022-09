Wichtiges Glied des Zivilschutzes

Hauptziel der Gruppe ist eine fruchtbringende Zusammenarbeit mit den Behörden und anderen Zivilschutzorganisationen bei Unglücken, Katastrophen und Notfällen auf lokaler und staatlicher Ebene, um die Unversehrtheit von Menschen, Gütern und der Umwelt zu garantieren. Ihre Freiwilligentätigkeit beinhaltet aber auch regelmäßige Weiterbildungskurse, Übungen und die Teilnahme an Veranstaltungen und Vorführungen, um die Sicherheit der Zuschauer bzw. Besucher zu garantieren.Beispielsweise sind die Freiwilligen unter ihrem Präsidenten Remo Marinconz beim Bozner Christkindlmarkt präsent und gehören auch zu den Einsatzkräften, die bei Bombenentschärfungen in der Landeshauptstadt aufgeboten werden.Bei der Feier am Sonntag am Vereinssitz an der Lanciastraße in Bozen gratulierten der Bozner Vizebürgermeister und Zivilschutz-Stadtrat Luis Walcher sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato zum Geburtstag. Landesrat Massimo Bessone holte die Freiwilligen der Funknotruf-Gruppe auf die Bühne und betonte, dass sich nicht die Politiker das Lob und den Applaus für die Tätigkeiten der Freiwilligen verdienen würden. „Es ist euer Fest, euch gilt unser Dank“, sagte der Landesrat zu den Helfern.So wie seine Vorredner Vettorato und Bessone hob auch Vizebürgermeister Luis Walcher die Wichtigkeit des Ehrenamtes im Land hervor: „Zunächst einmal muss ich aber sagen, dass viele Menschen die Freiwilligenarbeit falsch interpretieren. Freiwillig sind nur der Eintritt und der Austritt.“ Zwischen dem Kommen und Gehen gebe es Pflichten und es seien Werte zu leben.Walcher betonte auch, dass Südtirol in der glücklichen Lage sei, zahlreiche verschiedene Vereinigungen im Zivilschutz zu haben, die freiwillig tätig seien, wie eben die Funknotruf-Gruppe. „Sie unterstützen und stärken den Zivilschutz, auf den wir alle stolz sein können“, brachte es der Vizebürgermeister auf den Punkt.Nach den Ansprachen wurden langjährige Freiwillige geehrt. Dann folgten ein Umtrunk und die Möglichkeit, die Ausrüstung der Funknotruf-Gruppe zu besichtigen: Sie umfasst unter anderem Funkgeräte, einen tragbaren Umsetzer, einen mobilen Umsetzer und eine Einsatzzentrale auf Rädern.