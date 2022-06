Wie Alexandra Felderer aus Sarnthein Studentin des Jahres wurde

Dekanin Annette Ostendorf (links) und der stellvertretende Landesdirektor Firmenkunden Tirol der UniCredit Bank Austria Daniel Hechl übergeben der Wirtschaftsstudentin des Jahres Alexandra Felderer den Preis. - Foto: © Universität Innsbruck

„ Das Unterrichten gefällt mir gut, es ist aber nicht etwas, was ich ein Leben lang tun möchte. ” — Alexandra Felderer

Gruppenfoto nach der Preisverleihung. Alexandra Felderer hält den 1500-Euro-Gutschein. - Foto: © Universität Innsbruck

Alexandra Felderer: Die Fakultäten für Betriebswirtschaft und die für Volkswirtschaft und Statistik an der Uni Innsbruck schreiben den Preis jedes Jahr aus. Ich studiere internationale Wirtschaftswissenschaften und konnte mich für den Preis bewerben, da ich einen besseren Notendurchschnitt als 2 habe und mich in der Regelstudienzeit befinde. Für den Titel „Student of the year“ ist es auch wichtig, dass man sich sozial engagiert. Da ich von 2019 bis 2021 Vorsitzende der Jungschar war und immer noch bei einigen Projektgruppen dabei bin und nebenbei noch Psychologie studiere, hat die Jury mich ausgewählt.Felderer: Die Preisverleihung war am 20. Mai im Hörsaal der SoWi in Innsbruck. Anwesend waren unter anderem die Dekane der Fakultäten für Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und der Rektor der Uni Innsbruck. Es war aufregend, den Rektor zu treffen, da man ihn nicht alle Tage sieht, aber irgendwie auch ganz normal. Er ist neben mir gesessen, ist aber nach kurzer Zeit wieder gegangen, weil er sicher viel zu tun hat. Es war aber schön, ihn zu treffen.Felderer: Ich habe mir noch nicht viele Gedanken darüber gemacht, ich werde aber im nächsten Jahr ein Auslandsjahr in Rom machen, wo ich das Geld sicher gut gebrauchen kann.Felderer: Nach der Matura am Realgymnasium in Bozen 2019 wusste ich, dass ich weiterstudieren möchte. Wusste aber noch nicht was. Ich habe mir dann die verschiedenen Studiengänge angeschaut und war von Wirtschaft und Psychologie besonders angetan. Ich habe mich deswegen für beide Studien eingeschrieben und geschaut, welches mir besser gefällt. Mittlerweile weiße ich, ich werde beide abschließen.Felderer: Ich unterrichte seit Jänner in Teilzeit an der Mittelschule Sarnthein Mathematik und Biologie. Nächstes Jahr werde ich aber nicht mehr unterrichten, da es sich wegen des Auslandsjahres in Rom nicht mehr ausgeht. Das Unterrichten gefällt mir gut, es ist aber nicht etwas, was ich ein Leben lang tun möchte. Es bleibt wohl bei einer einmaligen Erfahrung.Felderer: Es hat eine lange Liste an Universitäten gegeben, für die ich mich entscheiden konnte. Mich hat es aber schon immer nach Italien gezogen, auch um mein Italienisch zu verbessern. Zwischen den ganzen Universitäten hat mich die in Rom am meisten angesprochen. Das Auslandsjahr ist verpflichtend, wenn man internationale Wirtschaftswissenschaften studiert.Felderer: In der ersten Oberschule bin ich bei mir im Dorf Jungscharleiterin geworden. Später bin ich in die Diözesanleitung gekommen, praktisch in den Ausschuss der Jungschar auf Landesebene. 2019 wurde ich dann zur Vorsitzenden gewählt, weil ich im Verein mitsteuern wollte. In meinen 2 Jahren als Vorsitzende war Corona, eine schwierige Zeit für die Jungschar. Es war vieles umzuorganisieren.Felderer: Das weiß ich selber nicht genau. Ich möchte mal eine Arbeit haben, wo ich mit Leuten im Kontakt stehe und wo ich meine 2 Studien gut verbinden kann. Die nächsten Schritte sind das Auslandsjahr in Rom und später werde ich den Master in Psychologie machen. Danach werde ich schon sehen, wo es mich hintreibt.