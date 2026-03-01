<b>Von Edith Runer<\/b><BR \/><BR \/>Bis halb zwölf hat Roman Pichler an diesem Vormittag Zeit. Danach geht's an den Herd, denn die beiden Kinder kommen hungrig aus der Schule, und Ehefrau Katharina freut sich, wenn sie sich nach der Arbeit an den gedeckten Tisch setzen darf. Solche Familienmomente sind mittlerweile selten, denn als Sänger ist der 41-Jährige häufig unterwegs.<BR \/><BR \/> Umso mehr schätzt er die freien Tage, die er zu Hause in Sinabelkirchen in der Steiermark verbringen darf. Roman kocht liebend gern. Schon als Oberschüler sorgte er mitunter fürs Familienessen. Als Student war „So kocht Südtirol“ seine kulinarische Bibel. Sie ist heute noch griffbereit – „und sichtbar gezeichnet von den vielen Einsätzen“, wie der Hobbykoch verrät. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282494_image" \/><\/div>\r\n<h3>Öfter mal schachmatt<\/h3>Viele Einsätze verzeichnet mittlerweile auch das Klavier im Hause Pichler. Wie Roman und Katharina – sie haben sich beim Universitätschor in Graz kennengelernt – sind auch die Kinder Jakob und Miriam sehr musikinteressiert. Beide spielen Klavier und singen gemeinsam mit Mama und Oma im Chor „Sunrise“ – in dem auch Roman Mitglied, aber nur noch gelegentlich dabei ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282497_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jakob ist allerdings auch leidenschaftlicher Schachspieler und fordert seinen Vater regelmäßig heraus. „Wenn ich unterwegs bin, spielen wir sogar online“, erzählt Roman und gibt neidlos zu, dass er immer öfter verliert. Das Buch „Papa, du bist schachmatt“ steht offenbar nicht umsonst im Wohnzimmerschrank. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73703269_listbox" \/><BR \/><BR \/>Der Schrank beinhaltet neben Schach viele weitere Brettspiele. Aktuell sind „Die Legenden von Andor“ hoch im Kurs, ein strategisches, kooperatives Spiel für die ganze Familie. „Wenn wir bei meinen Eltern in Brixen zu Besuch sind, kommt hingegen meistens ‚Die Siedler von Catan‘ auf den Tisch.“<h3>\r\nSport als Nebenrolle<\/h3>Sport spielt bei Roman Pichler seit seinem Berufswechsel nur noch eine Nebenrolle. „Früher habe ich alle möglichen Sportarten ausgeübt, von Handball über Schwimmen und Klettern bis zu Badminton.“ Zuletzt spielte er Volleyball, aber regelmäßiges Training ist zeitlich nicht mehr machbar. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Deshalb beschränkt er sich als Ausgleich zum ohnehin anstrengenden Bühnenleben auf flotte Spaziergänge und auf das Herumtoben mit den Kindern. Im naheliegenden Bade- und Freizeitpark Siniwelt, beim Bogenschießen, im Hochseilgarten oder – wie letzthin – beim Rodeln vor der Haustür sind Ausdauer und Körperbeherrschung gefragt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282503_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFaszination Bitcoin<\/h3>Zum Abschluss des Freizeit-„Ratschers“ erwähnt Roman Pichler noch eine Beschäftigung, die er weniger als Hobby denn als Faszination bezeichnet. Es geht um digitale Währungen, konkret um Bitcoin. Wie es dazu kam? „Während der Coronazeit, in der die Kultur quasi stillstand, fand ich kurzzeitig zu meinem ursprünglichen Beruf zurück. Ich begann, das Haus zu planen und zu bauen, in dem wir heute wohnen, und im Zuge der Recherche zur Finanzierung stieß ich auf Bitcoin.“ <BR \/><BR \/>Er las Einsteigerbücher wie „Bitcoin – das ehrliche Geld“ von Alex von Frankenberg und „Goldene Zukunft“ von Florian Bruce-Boye und vertieft sich nach wie vor gern in die Thematik, indem er Podcasts hört oder sich gelegentlich bei Bitcoin-Stammtischen und Konferenzen mit Gleichgesinnten austauscht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die digitale Währung versteht er als langfristige Entwicklung hin zu dezentralen Formen von Geld und Wertaufbewahrung. Im Keller seines Hauses steht sogar ein kleiner Bitcoin-Miner, mit dem er versucht, digitale Münzen zu „schürfen“. Reich werde man damit nicht, wie er schmunzelnd festhält: „Die Chancen auf eine Belohnung sind nur wenig größer als beim Lotto.“ Aber für ihn ist es wie bei der Oper: üben, dranbleiben und den Einsatz nicht verpassen – dann stellt sich eines Tages auch der Erfolg ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282509_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-73703268_listbox" \/>