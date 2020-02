Will Smith veralbert deutschen Regisseur

Auf Instagram postete Will Smith am Sonntag ein Video, das ihn an einem Drehort zeigt, und schrieb dazu: „Das ist der Grund, warum bei Popeyes die Sandwichs ausgegangen sind.“ Popeyes ist eine US-Schnellrestaurantkette, die überwiegend Geflügelprodukte herstellt.In dem Video sieht man Smith mit freilaufenden Hühnern, und er sagt in die Kamera: „Wir sind hier in Mexiko, und das ist meine erste offizielle Arbeit mit Hühnern. Ich habe noch nie zuvor mit Hühnern gearbeitet.“Dann rappt Smith „Chickens“ und stellt – klein eingeblendet – eine Aufnahme dazu, die Regisseur Herzog zeigt. Der erklärt, offenbar in einem Interview, auf Englisch: „Die Ungeheuerlichkeit ihres flachen Gehirns und ihrer Dummheit ist einfach überwältigend. Versuche einem Huhn in die Augen zu schauen. Die Dummheit, mit der es zurückstarrt, ist einfach verblüffend.“

dpa