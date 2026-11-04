Der Südtirol Skipass ist nicht nur für die Wintersaison vorgesehen, sondern gilt ganzjährig. Neben den Skigebieten umfasst das Angebot auch die Nutzung der Aufstiegsanlagen in den Sommermonaten, etwa für Wanderer und Mountainbiker. <BR \/><BR \/>Laut den Verantwortlichen der Südtirol Skiarena soll das neue Ticket vor allem die Nutzung verschiedener Skigebiete mit einer einzigen Jahreskarte vereinfachen. „Mit der Einführung des Südtirol Skipass schaffen wir ein Angebot, das die Bedürfnisse von einheimischen Familien sowie wiederkehrenden Gästen und Südtirol-Liebhabern in den Mittelpunkt stellt“, erklären Präsident Paul Jakomet und Direktor Hannes Kneissl.<h3>\r\nVorverkauf bis Ende November<\/h3>Der Vorverkauf des Südtirol Skipass läuft noch bis zum 30. November 2026. Erhältlich ist das Ticket an den Kassen mehrerer Mitgliedsgebiete, darunter die Alpin Arena Schnals, Sulden, Meran 2000, Klausberg und Speikboden, Rosskopf, Ratschings-Jaufen, Reinswald, Ladurns, Pfelders, Rittner Horn, Schöneben, Schwemmalm und Watles.<BR \/><BR \/>Weitere Verkaufsstellen sind unter anderem der Tourismusverein Passeiertal in St. Leonhard, Souvenir Zuber in Meran, der Tourismusverein Ratschings in Gasteig, Martin Reisen in Lana, der Sportler Flagship Store in Bozen sowie die Raiffeisenkasse in Barbian. Auch auf der Messe GOOD LIFE in Bozen, die vom 13. bis 15. November stattfindet, wird der Skipass am Stand der Südtirol Skiarena angeboten. Für den Vorverkauf gelten Preisvorteile.<h3>\r\nDiese Skigebiete starten in den kommenden Wochen<\/h3>Nach dem bereits erfolgten Saisonstart in Schnals sind die weiteren Öffnungstermine der Mitgliedsgebiete wie folgt vorgesehen (Änderungen vorbehalten):<BR \/><BR \/>- 7. November: Sulden<BR \/>- 27. November: Meran 2000<BR \/>- 4. Dezember: Klausberg und Speikboden, Rosskopf, Ratschings-Jaufen und Reinswald<BR \/>- 5. Dezember: Ladurns, Pfelders, Rittner Horn, Schöneben, Schwemmalm und Watles<BR \/>- 11. Dezember: Nauders<BR \/>- 19. Dezember: Minschuns<BR \/>- 20. Dezember: Trafoi<BR \/>- 25. Dezember: Vigiljoch<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zum neuen Skipass, den Mitgliedsgebieten und den Verkaufsstellen gibt es unter www.suedtirolskiarena.com.