Weinernte: „Sind mit Qualität und Quantität sehr zufrieden“

Andreas Kofler ist Präsident des Konsortiums Südtirol Wein. - Foto: © privat

Andreas Kofler: Mit der Weinernte schaut es recht gut aus. Wir sind guter Dinge und auch bei den Weinbauern ist die Stimmung, glaube ich, ganz gut. Wir sind jetzt auf Halbweg: Die meisten weißen Trauben sind schon gewimmt, nur in den höheren Langen hat die Weinernte gerade erst begonnen. Die nächsten Sorten, die jetzt gewimmt werden, sind der Vernatsch und die roten. Es schaut auch da gut aus. Die Voraussetzungen für den schweren Rotwein sind heuer sehr gut.Kofler: Wir haben heuer ungefähr 2 Wochen früher mit der Ernte begonnen als im vergangenen Jahr. Durch den warmen Frühling hat sich die Ernte nach vorne verschoben.Kofler: Nein. Die Trauben haben den trockenen Sommer recht gut überstanden. Mit der Tröpfchenberegnung, die auf den Weinbergen größtenteils verbaut ist, konnten wir der Dürre gut entgegenwirken. Dadurch sind wir mit der Qualität und mit der Quantität sehr zufrieden. In anderen Regionen schaut es anders aus. Dort hatte man große Probleme mit der Dürre.Kofler: Vor allem das Wetter spielt in der Reifephase eine erhebliche Rolle, sprich von Mitte August bis Ende September. Bis jetzt hatten wir Kaiserwetter, schon mit einigen Niederschlägen, aber im Großen und Ganzen haben wir ein sehr gesundes und reifes Traubenmaterial.Kofler: Absolut!