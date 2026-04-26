Cesare Zucconi weiß, wie Frieden geht. Er ist seit mehr als 45 Jahren bei der starken katholischen Laiengemeinschaft Sant’Egidio, die sich von Rom aus weltweit vor allem für Arme und eine friedliche Zukunft einsetzt. Das Meisterstück dieser Basisgemeinde war ein Friedensabkommen, das einen 17 Jahre dauernden, blutigen Bürgerkrieg mit einer Million Toten in Mosambik beendete. Maßgeblich an den monatelangen Verhandlungen beteiligt war Cesare Zucconi. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=c1180396-eea1-4ba7-9ce2-d242d7f4a8f0&v=1777021501973" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n