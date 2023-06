Wirtschaft im Wandel – Von der Lira zum Euro

Eine besondere Eigendynamik

Besondere Ideen entwickeln manchmal eine Eigendynamik, die man von vornherein nicht erwarten kann. Genauso war es bei dieser Idee zur „Radius“-Ausgabe „Wirtschaft im Wandel“. In diesem Zusammenhang geht ein Dank auch an die „ff – Das Südtiroler Wochenmagazin“, für die Genehmigung, die original „Südtirol Panorama“-PR-Seiten aus den 1990er-Jahren in dieser „Radius“-Ausgabe verwenden zu dürfen.Nachdem bei den ersten Gesprächen mit möglichen Kunden das Interesse eher mäßig war, änderte sich das mit der Präsentation der alten Seiten schlagartig. Speziell mit den alten Fotos wurden Erinnerungen an damals wach, an eine Zeit, wo man noch mit Lira bezahlte und der Kaffee 500 Lire kostete. Die IT-Technologie war noch in den Kinderschuhen, das Internet erst am Anfang und über Werbung in den Sozialen Medien brauchte man sich ohnehin keine Gedanken zu machen.Auf den Fotos erkannte man ehemalige Mitarbeiter, den damaligen Kompagnon, Geschäftspartner und Produkte wieder, mit denen man mehr oder weniger erfolgreich war. Aber auch Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge, die längst ausgedient hatten, oder je nach Branche sogar Maschinen, die noch in Verwendung sind, waren auf den alten Bildern erkennbar. Herausgekommen ist die aufwändigste „Radius“-Ausgabe, die seit Bestehen produziert wurde und die es in diesem Umfang so schnell nicht mehr geben wird.Auf insgesamt über 200 Seiten sind in der gebundenen Ausgabe über 50 Unternehmen aus allen möglichen Bereichen von Dienstleistung über Handel, Handwerk, Industrie bis hin zu Landwirtschaft, Tourismus usw. mit dabei. Auch für Institutionen wie die Freie Universität Bozen, die Eurac Research oder das Versuchszentrum Laimburg sind solche Vergleiche und besonders die enorme Entwicklung der vergangenen 25 Jahre interessant.Abgerundet werden diese Firmenpräsentationen mit interessanten redaktionellen Berichten: Einige Stimmen zur Geschichte der Südtiroler Wirtschaft, der erfolgreiche Weg des FC Südtirol, die Geschichte des ABD Airport samt der Air Alps oder die Geschichte der elektrischen Energie in Südtirol.Heute in Ihrer „Dolomiten“ am Kiosk und im Postversand.