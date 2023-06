Wo Menschen und Maschinen zusammenrücken

Rückkehr nach Südtirol aus familiären Gründen

Auf den ersten Blick platzt das Labor für Mensch-zentrierte Technologien und Maschinenintelligenz im Erdgeschoss des NOI Techparks aus allen Nähten. Auf den hellen Arbeitstischen stehen bewegliche Roboterarme neben Computerbildschirmen und bunten Fischer-Technik-Steinen. Hier eine Sensormütze zur Emotionenerkennung, dort ein Brustgurt zur Messung der Atemfrequenz.Überthront wird alles von einem filigranen Gerüst aus Aluminium. „Unser Trackingsystem", erklärt Professorin Angelika Peer und zeigt auf die vielen Kameras an den Traversen. Der enge Raum täuscht. Denn was hier entwickelt wird, zieht weite Kreise. Im Mittelpunkt der Forschungstätigkeit steht die Kollaboration zwischen Menschen und Maschinen.Angelika Peer ist seit November 2017 ordentliche Professorin an der Freien Universität Bozen, außerdem Vizedekanin für Forschung der Fakultät für Ingenieurwesen. Die gebürtige Olangerin hat an der Technischen Universität München (TUM) Elektrotechnik und Informationstechnik studiert. Nach insgesamt 10 Jahren an ihrer Alma Mater zog sie nach England, wo sie am Bristol Robotics Laboratory im Bereich Robotik forschte.Dass die 43-Jährige vor fünfeinhalb Jahren nach Südtirol zurückgekehrt ist, hat familiäre Gründe. „Mein Mann und ich sind beide Südtiroler, wir haben beide im Ausland studiert und dort auch lange gearbeitet – nicht immer in derselben Stadt und auch nicht immer im selben Land." Als die gemeinsame Tochter auf die Welt kam, war die Fernbeziehung nicht mehr praktikabel.