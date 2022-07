Wolfram Gapp: „Würde gern mit Jannik Sinner einen Kaffee trinken“

Wolfram Gapp ist der Präsident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols. - Foto: © fm

Feiern mit Freunden.Um in Rente zu gehen.Das müssen Sie meine Familie fragen.Mir mehr Zeit für Tennis und Wandern zu nehmen.Weil ich den Termin im Kalender falsch eingetragen hatte.Musizieren und Kochen.Über Witze, die ein guter Freund erzählt hat.Mit Unwahrheiten und haltlosen Unterstellungen.Verlässlich und ehrlich zu sein.Dieses Gefühl ist mir fremd.Als Einsatzleiter bei einem schwierigen Feuerwehreinsatz.Jannik Sinner.Dass es nie wieder Krieg gibt.Auf meine Familie.Die Geburt unserer Kinder.Gesund zu bleiben.Das sind viele in meiner Jugend, beim Tennis und in der Freiwilligen Feuerwehr.Die Pandemie.Zweifelsohne bei einer Prüfung in der Schule.Beim Fall der Berliner Mauer.