Wie viele einzelne Hubschrauberflüge wurden im Zuge der Abschussverordnung im Vinschgau zum Transport von Material und Personen gemacht? Von wo sind die Hubschrauber gestartet und gelandet und wie hoch waren die Kosten? <BR \/><BR \/>Diese Fragen wollte der Freie Landtagsabgeordnete Andreas Leiter Reber beantwortet haben. Die Auskunft des Landesrates: „Die aus logistischen Gründen notwendigen Hubschrauber-Transportflüge setzen sich wie folgt zusammen: Anzahl der Flüge: 27, Ab- bzw. Anflugorte: Sterzing, Schluderns, Gesamtkosten: 22.511 Euro.“ <BR \/><BR \/>Aus den vorherigen Anfragen zum Thema ergibt sich folgendes Bild: Der Zusatzauftrag für die Mitglieder der Einsatzgruppe wurde über eine Aufgabenzulage vergütet (in Höhe von 35 Prozent des Anfangsgehalts der jeweiligen Funktionsebene). Der Betrag dieser zusätzlichen Personalkosten wurde nicht angegeben. Die Unterstützung der Jagdaufseher wurde hingegen „im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit“ geleistet und nicht zusätzlich vergütet.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Landesrat Luis Walcher stellt dazu auf Nachfrage klar: „Wir haben für diese Wolfsentnahme alles unternommen, was notwendig war – und das werden wir auch in Zukunft tun, wenn es in einem Gebiet zu vielen Rissen hintereinander kommt. Ob und wie oft der Hubschrauber zum Einsatz kommt, hängt vom jeweiligen Gebiet ab. Im Vinschger Fall musste die Einsatztruppe auf 2800 Meter gebracht werden. Dann ist das halt so.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Leiter Reber ist da skeptischer: 50.000 Euro für einen Wolfsabschuss: „Das muss effizienter werden, der ganze Aufwand und die Gelder, die hier umständlich verbraten werden, sind in dieser Form einfach nicht zu rechtfertigen.“ <BR \/><BR \/>Dazu zum Vergleich: Für Nutztierrisse durch den Wolf wurden in den beiden Jahren 2023 und 2024 insgesamt 146.804 Euro ausgezahlt. Wobei die Schäden, die im Jahr 2023 entgolten wurden, mit 97.000 Euro wesentlich höher waren als die im Jahr 2024 mit knapp 49.000 Euro, weil auch die Anzahl der Risse viel niedriger war. Auch diese Zahlen stammen aus einer Antwort des Landesrates.