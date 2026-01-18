Seien Sie versichert: Das ist normal. Denn Veränderung ist keine Begleiterscheinung äußerer Umstände. Sie beginnt innen. Heute, morgen, an jedem x-beliebigen Tag. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Ein neues Jahr, ein neuer Job, ein neuer Wohnort: Wenn sich äußerlich etwas ändert, kommt nicht selten der Wunsch auf, auch das restliche Leben in neue Bahnen zu lenken. Die Euphorie des Anfangs lässt Gedanken an das Loslassen von Lastern und das Etablieren förderlicher Gewohnheiten laut werden. <BR \/><BR \/>Alles scheint möglich. Und meistens ist es das auch – zumindest für eine Weile. Doch wenn die Aufbruchsenergie erst einmal verpufft und der Alltag wieder eingekehrt ist, dauert es nicht lange, bis sich eine gewisse Trägheit bemerkbar macht.<BR \/><BR \/>Erste Hindernisse stellen sich uns in den Weg und wir merken, dass es doch einiges an Ressourcen braucht, um dem gewohnten Trott zu entkommen. Kein Wunder, denn tatsächlich geändert haben sich bisher nur die Umstände. Innerlich sind wir dieselbe Person geblieben. Mit all unseren Veranlagungen und Prägungen.<BR \/><BR \/>Etwas zu verändern klingt verlockend und sieht oft sogar einfach aus. In Wirklichkeit ist es jedoch ein umfangreicher, anstrengender und fordernder Prozess. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei nicht in äußeren Faktoren, sondern in uns selbst. <BR \/><BR \/>Wer sich dauerhaft anders ausrichten möchte, sollte also nach innen schauen. Was uns in alten Mustern und Gewohnheiten hält, sind nämlich vielfach ungeschriebene Überzeugungen, die sich irgendwann gebildet und durch unterschiedliche Erlebnisse und Erfahrungen fortlaufend bestätigt haben. Im Laufe der Jahre oder gar Jahrzehnte wurden sie tief in unserem Unterbewusstsein gespeichert und bestimmen seither unser Verhalten und unsere Handlungen.<BR \/><BR \/>Ein einfaches Beispiel: Zu Beginn eines neuen Jahres oder eines neuen Lebensabschnitts beschließen Sie, endlich Ernst zu machen, auf den Rat Ihres Arztes oder Ihrer Freunde zu hören und einen gesünderen Lebensstil zu etablieren. Unter anderem bedeutet das, sich mehrmals in der Woche etwas Zeit für Bewegung und Sport freizuschaufeln. <BR \/><BR \/>Nun sind Sie aber ein vielbeschäftigter Mensch, erfolgreich im Beruf, eingespannt in der Mutterrolle oder äußerst aktiv im Ehrenamt. Sie sind es gewohnt, Ihre Zeit für den Job, für den guten Zweck oder für andere zu opfern und stellen sich selbst dabei gerne hinten an. Warum? Weil in Ihrem Unterbewusstsein vielleicht die Überzeugung regiert: Mein Wohlbefinden ist nicht so wichtig, andere Dinge haben Priorität. <BR \/><BR \/>Wie leicht, glauben Sie, wird es Ihnen nun fallen, Ihren Vorsatz in die Tat umzusetzen? Richtig: Die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg tendiert gegen null. Denn schon beim ersten Terminkonflikt wird sich eine leise Stimme bemerkbar machen, die Sie in eine ganz klare Richtung lenkt. Und die führt nicht hin zu einem neuen Leben. <BR \/><BR \/>Wenn Sie das nächste Mal also vor einer Veränderung stehen, treffen Sie nicht bloß eine Entscheidung. Fragen Sie sich ganz ehrlich: Nach welchen Überzeugungen lebe ich aktuell und welche davon könnte meine Motivation ganz unbemerkt sabotieren? Und dann arbeiten Sie mit Nachdruck daran, diese innere Wahrheit zu transformieren. Sie werden erstaunt sein, was plötzlich alles möglich wird. <h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.