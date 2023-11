World Ski Awards: Gröden schafft es wieder auf Platz 1

Foto: © pas

Gröden setzte sich gegen starke Konkurrenten in der Kategorie „Italy’s Best Ski Resort 2023“ durch, darunter 3 Zinnen Dolomites, Cervinia, Anpëz/Cortina d’Ampezzo, Courmayeur Mont Blanc, Madonna di Campiglio, Seiser Alm und Sestriere.Den Titel des „Besten Skigebiets der Welt 2023“ sicherte sich Val Thorens in Frankreich, nachdem Verbier in der Schweiz diesen Titel in der Vergangenheit mehrmals für sich gewonnen hatte. Unter den Nominierten war auch Gröden als Vertretung für Italien.Die Jury, bestehend aus hochrangigen Führungskräften des Wintersports, Reiseveranstaltern, Agenturen, Pressevertretern und Wintersporttouristen, vergab jüngst die Auszeichnung. Die Meinungen von Hunderttausenden Skifans aus der ganzen Welt flossen ebenfalls in die Bewertung mit ein. Die World Ski Awards sind eng verbunden mit den World Travel Awards.Seit 2013 werden bei den „World Ski Awards“ weltweit und regional herausragende Skigebiete und Unternehmen der Wintersportbranche ausgezeichnet. Gröden verteidigt seit 2014 erfolgreich den Titel als „Bestes Skigebiet Italiens“ (die „Dolomiten“ berichteten, siehe digitale Ausgabe). 2013 ging die Auszeichnung an Anpëz/Cortina.Die Freude über die Auszeichnung ist groß in Gröden: „Wir sind natürlich äußerst stolz und erfreut über diese Anerkennung“, sagt ein sichtlich zufriedener(im Bild), der Präsident von Dolomites Val Gardena Marketing. „Die Tatsache, dass wir seit 2014 erfolgreich diesen Titel verteidigen können, ist für uns ein deutliches Zeichen dafür, dass der Weg, den wir als Touristiker in Gröden vor Jahren eingeschlagen haben, der richtige ist. Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für alle, die im Tourismussektor in Gröden tätig sind“, sagt Hofer.„Einen World Ski Award zu gewinnen bedeutet, den Gipfel der Ski-Hospitality zu erreichen“, unterstreicht Sion Rapson, Managing Director der World Ski Awards. „In diesem Jahr haben wir eine Rekordzahl von Stimmen von Skitourismuskunden aus der ganzen Welt erhalten, was für die bevorstehende Wintersaison sehr ermutigend ist. Dies bedeutet einen Aufschwung für die globale Branche und eine Rückkehr zu den Niveaus vor der Pandemie in Bezug auf Interesse und Engagement“, sagte Rapson.Neben den besten Skigebieten wurden auch die besten Ski-Hotels, Ski-Green-Hotels, Ski-Chalets, Skireisen, Tourismusorganisationen sowie andere Kategorien prämiert.