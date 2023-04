Würth Italia ruft Olympiade der Nachhaltigkeit ins Leben

Im Laufe der Olympiadenwoche wurden auf dem betriebsinternen Portal verschiedene Tages- und Wochenaufgaben rund um die Themen soziale Verantwortung, Integration und Umweltbewusstsein zur Verfügung gestellt. Mit dem Durchführen der Aufgaben konnten die Mitarbeiter einerseits Punkte sammeln, andererseits trugen sie auch zur Verbesserung des Arbeitsplatzes und der Umgebung bei.Allein oder in Teams führten die Würth-Italia-Mitarbeiter im Zuge der Olympiade insgesamt über 500 Aufgaben durch – darunter die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Arbeitsweg oder die Verwendung der App „Too Good To Go“, über die vom Tagesgeschäft übriggebliebene Lebensmittel gekauft werden können, die andernfalls weggeworfen werden.Für jede erfolgreich abgeschlossene Aufgabe musste ein Foto auf das betriebsinterne Portal hochgeladen werden, damit sowohl die jeweilige Punktezahl des Mitarbeiters berechnet als auch die Auswirkungen auf die Umwelt verfolgt werden konnten. Während der Olympiade wurde eine Einsparung von über 750 Kilogramm CO2 erzielt.„Wir sind sehr zufrieden mit der Motivation und Freude, mit der unsere Mitarbeiter diese Initiative, die einmal mehr die Bereitwilligkeit für mehr Umweltbewusstsein in den Fokus unserer Unternehmenskultur stellt, wahrgenommen haben“, so Norman Atz, Kommunikationsdirektor von Würth Italia. „Wir hatten uns überlegt, dass ein Spiel eine tolle Möglichkeit wäre, um unser Team für das Thema zu sensibilisieren und wir sind uns sicher, dass aus der Initiative wertvolle Erkenntnisse hervorgingen, die auch weiterhin angewandt werden.“