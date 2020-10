Zeichen der Hoffnung: Neugeborenes Baby zieht Arzt Maske vom Mund

In wenigen Stunden machte das Bild eine Runde um die Welt: Soeben hatte Doktor Samer Cheaib in Dubai einem Kind geholfen, das Licht der Welt zu erblicken, da griff das Neugeborene nach der Maske des Arztes und zog sie ihm vom Gesicht.Gerade in einer Zeit, in der der Mund-Nasen-Schutz nahezu allerorts auf der Erde zum Alltag der Menschen gehört, erlangt das durch Zufall entstandene Foto dabei eine ganz besondere Aussagekraft: Fast so, als solle es ein Zeichen der Hoffnung sein. Hoffnung auf ein möglichst sorgenfreies Leben – darauf, dass die Pandemie bald ein Ende findet und die Masken überall wieder abgenommen werden dürfen.

stol