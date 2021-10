Zeit für den Reifenwechsel: Für wen sich Ganzjahrespneus lohnen

Von Oktober bis Ostern auf Winterreifen fahren: So lautet die Faustregel. Daher drängen viele Autofahrer in diesen Wochen wieder in die Werkstätten, um Winterräder aufstecken zu lassen. Wer sich den Termin zweimal im Jahr sparen will, könnte auf Ganzjahresreifen wechseln – doch für wen taugen diese Pneus wirklich?