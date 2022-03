Selenskyj: Von der „Lachnummer“ zum Helden und Symbol des Widerstands

Als die Ukraine 2019 Wolodymyr Selenskyj zum Staatspräsidenten gewählt hat, lachte darüber die ganze Welt. Ein Schauspieler, ein Comedian, ein „Dancing with the Stars“-Sieger!? Und tatsächlich konnte Selenskyj viele seiner Wahlversprechen nicht einhalten. Doch der russische Überfall auf die Ukraine rückt ihn nun in ein ganz anderes Licht und lässt ihn über sich hinauswachsen.