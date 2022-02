Zeudi di Palma ist Miss Italia 2021

Zeudi di Palma, 20, aus Kampanien, ist Miss Italien 2021. Sie wurde in Venedig im Finale gewählt, das live auf der Internetplattform Helbiz übertragen wurde.Sie nahm an dem Wettbewerb mit dem Titel Miss Neapel teil, der Stadt in der sie geboren wurde.Di Palma studiert Soziologie an der Universität. Sie ist ein Model mit einer Leidenschaft für Fußball. Im Finale setzte sie sich gegen Gabriella Bagnasco (Basilicata) und Lorena Tonacci (Kampanien) durch.

ansa/stol