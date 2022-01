ZIB-2-Star Armin Wolf: „Südtirol hat nur einen Nachteil...“

Er ist eine wahre Koryphäe des ORF – Anchorman Armin Wolf liefert sich in der ZIB 2 regelmäßig gewiefte Duelle mit Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Im Interview mit s+ gibt der gebürtige Tiroler Einblicke in die Anfangsjahre seiner Journalistenkarriere, spricht über Kommentare in Sozialen Medien und seine spezielle Beziehung zu Südtirol. + Von David Hofer